洛杉磯抗議升級！川普怒嗆吐口水抗議者：敢吐就回擊

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-10 09:20

‌



隨著洛杉磯抗議升級，美國總統川普近日針對國民警衛隊遭受抗議者吐口水一事發表強硬聲明。他強調，如果「叛亂分子」朝國民警衛隊官員臉上吐口水，他們將有權予以回擊，並稱「這種不尊重是絕對不能容忍的！」。

川普怒嗆吐口水抗議者。(圖：Shutterstock)

根據《福斯新聞》（Fox News）報導，川普認為，國民警衛隊是保衛國家的愛國者，應受到尊重。他直言：「如果他們吐口水，我們就打。我向你們保證，他們將遭受比以往任何時候都更猛烈的打擊。」

‌



（圖：截自川普 Truth Social）

週二（10 日），川普透過他的社群平台 Truth Social 發了一篇「美國總統就洛杉磯發生的災難性騷亂發表的聲明」，稱「叛亂分子傾向於朝國民警衛隊人員和其他人臉上吐口水」。

川普發文表示。 「這些愛國者被告知要接受這一點，這就是生活的常態。但在川普政府的領導下，情況並非如此。」

於發文中，川普也洛杉磯將暴動歸咎於加州州長紐森（Gavin Newsom），並指出，「這場騷亂是由紐森煽動起來的」。