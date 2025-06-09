衛報：川普利用洛杉磯抗議活動 將政策失敗的異議轉向「內部敵人」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-09 10:20

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《衛報》指出，加州反對移民和海關執法局（ICE）突襲搜查的抗議活動，為美國總統川普帶來了一個機會，可以將其用作憤怒、仇恨和恐懼的焦點，確保異議人士遠離政府，轉向「內部敵人」。

《衛報》認為，川普利用洛杉磯抗議活動將政策失敗的異議轉向「內部敵人」。(圖：Shutterstock)

日前，川普下令出動 2000 名國民警衛隊進駐洛杉磯，以應對因 ICE 大規模突襲行動而引發的抗議活動。

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週六（7 日）晚間，川普現身紐澤西州的 UFC 終極格鬥賽，在鎂光燈與支持者歡呼聲中登場。但就在同一時間，他已簽署調派命令，出動 2000 名國民警衛隊前往加州洛杉磯，以壓制反 ICE 的街頭示威。

白宮聲稱，此舉是為了「解決加州長期惡化的無法無天問題」。但加州州長紐森（Gavin Newsom）強烈反對，痛批這是「蓄意挑釁」，可能引發更嚴重的社會動盪。

根據《衛報》，這是近 60 年來首次有美國總統在未經州長請求下，強行調動該州的國民警衛隊。多位法律與軍事專家警告，這可能開創危險先例，侵蝕聯邦與州政府的權力平衡。

批評者更認為，這是川普再度展現其強人統治傾向，無視憲政規範、踐踏民主底線。

《衛報》進一步分析，川普過去便擅長透過激化社會分裂，轉移外界對其施政失敗的注意力。這次他配合右翼媒體發布剪輯影片，試圖掩蓋他與特斯拉創辦人馬斯克之間的爭端與政策混亂。

早先，川普就曾在接受《福斯新聞》訪問時直言：「我們有兩種敵人，外部敵人與內部敵人。我認為，內部敵人比中國、俄羅斯等國更危險。」

他更強調：「我們有一些非常壞的人。我們有一些病態的人。我認為，如果有必要，國民警衛隊應該很容易就能處理這些極端左翼的瘋子，或者如果真的有必要，軍隊也能輕鬆應對，因為他們不能讓這種情況發生。」

民主黨強烈譴責：川普刻意挑起衝突、否定法治

多位民主黨要員在《衛報》訪問中指出，川普此舉不是為了維穩，而是刻意升高對立。

參議員墨菲（Chris Murphy）表示：「重要的是要記住，川普並非試圖治愈或維持和平。他尋求的是煽動和分裂。他的運動不相信民主或抗議，如果他們有機會終結法治，他們就會抓住機會。」

另一位參議員布克（Cory Booker）則在《NBC》受訪時批評：「他曾在 2021 年國會山莊遇襲時袖手旁觀，如今卻扮演民主的守護者，虛偽至極。」

再現 2020「鎮壓抗議」場景 川普掌控行政機器

這場國民警衛隊調動，也令人聯想到 2020 年川普曾動用軍隊驅離白宮外參與「黑人的命也是命」和平示威者。

《衛報》引述前國防部長馬克 · 艾斯柏（Mark Esper）表示，川普當時曾詢問：「我們不能就朝他們開槍嗎？至少打腿也行。」

如今川普第二度上台，已掌握更多實權。國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）公開表示，如情勢升級，不排除調動海軍陸戰隊。

川普核心幕僚、白宮副幕僚長史蒂芬 · 米勒（Stephen Miller）更在社群平台發文寫下「我們要奪回美國」、「叛亂」等字眼。