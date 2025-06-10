川普強硬應對洛杉磯抗議！派遣700名海軍陸戰隊進駐洛杉磯　

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-10 08:56

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洛杉磯抗議持續升級。美國軍方宣布，將臨時派遣約 700 名海軍陸戰隊進駐洛杉磯，直到更多國民警衛隊抵達。

川普派遣700名海軍陸戰隊進駐洛杉磯。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，一位不具名的美國官員指出，目前川普政府尚未援引《反叛亂法》（Insurrection Act），該法允許軍隊直接參與民事執法。

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自上週末南加州移民突襲行動引發激烈反彈後，川普於週六（7 日）下令動員國民警衛隊進駐相關地區，意圖遏止抗議行動蔓延。

洛杉磯警察局局長 Jim McDonnell 表示，目前尚未收到美軍正式部署通知。他坦言，如此軍事行動將對執法單位帶來重大後勤與操作挑戰。

週一（9 日）洛杉磯連續第四天出現大規模抗議，數百名示威者聚集在聯邦移民拘留中心外，聲援被拘留的移民。

至今，洛杉磯已爆發數起激烈衝突，多輛 Waymo 自駕車遭縱火，警方報告至少五名員警受傷。

面對中央政府軍事介入，加州政府迅速提出訴訟，主張聯邦政府部署國民警衛隊與海軍陸戰隊違反憲法與州主權，試圖阻止進一步升高衝突。

海軍陸戰隊參與國內秩序維護屬極為罕見的案例，儘管美軍曾在卡崔娜颶風與 9/11 恐攻後被部署國內支援。根據美國法律，除非援引《反叛亂法》，軍隊不得直接參與執法，僅限於保護聯邦人員和財產。