加州州長紐森提告！稱川普動用國民警衛隊違憲、讓邊境沙皇「來抓他」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-09 13:45

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加州州長加文・紐森（Gavin Newsom）宣布，將於本週一（9 日）正式對川普政府提起訴訟，指控其「非法、違憲且不道德」地動用國民警衛隊處理地方騷亂，違反聯邦與州政府協調程序。

加州市長紐森將提告川普政府。(圖：Shutterstock)

根據《CNN》報導，紐森嚴厲抨擊美國總統川普「火上澆油」，加劇了危機，並稱是川普製造了大家「今晚在電視上看到的局面」。

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紐森指出：「自從他宣布接管國民警衛隊以來，情況就更加惡化了。我們將在明天通過訴訟來驗證這一說法。」

此外，紐森也駁斥川普所謂「國民警衛隊已恢復社會秩序」的說法是公然說謊。他直言，在川普發文稱「一切都安全了」時，警衛隊根本尚未到位。

紐森稱，川普「撒謊」，且他從未與加州政府協調，就下令部署軍力，完全無視規則與流程。

反嗆「邊境沙皇」霍曼 紐森：他知道我在哪，為什麼不來？

對於川普內閣中的「邊境沙皇」湯姆・霍曼（Tom Homan）揚言要逮捕阻撓聯邦行動的地方官員言論，紐森也強勢回應道：「他知道我在哪，為什麼不來？來逮捕我。」

霍曼此前在《NBC》專訪中警告，任何蓄意妨礙聯邦執法人員、庇護非法移民的州官員，都可能面臨聯邦重罪指控。

針對霍曼的言論，洛杉磯市長凱倫・巴斯則強調，雖然不支持派兵進入城市，但無意與聯邦政府對抗：「我最不可能做的事就是與聯邦政府正面衝突。他的評論毫無意義。」