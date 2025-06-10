美中倫敦重啟談判 分析師：特定議題可望進展 全面性突破路仍遙

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-10 03:30

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美國與中國周一 (9 日) 在倫敦重啟貿易談判。不過根據《CNBC》報導，分析師們對談判成效持謹慎態度，認為雙方難以快速解決整體分歧。

中美貿易談判倫敦重啟，分析師對成效持謹慎態度。(圖:Shutterstock)

美方代表團包括財政部長貝森特 (Scott Bessent)、商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 與美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer)，將與中國副總理何立峰率領的代表團會晤。

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中美對峙缺乏快速解決方案

研究機構經濟安全中心 (Centre for Economic Security) 執行長麗貝卡 ‧ 哈丁 (Rebecca Harding) 在接受 CNBC《Squawk Box Europe》節目訪問時，中美兩國「目前正陷入一場生存之戰」。

這些關稅涵蓋科技、關鍵礦產、製造業和農業等多個戰略產業。

Harding 指出，這絕對不只是貿易爭端，而是涉及數據管制、資訊、AI、科技以及國防的全面競爭。中國目前正迅速擴大軍火生產。重點在於中、美這兩大經濟體如何在數位時代中爭奪主導權，而在這個新世界裡，沒有人真正知道國家力量的界線在哪裡。

「這遠超出兩國間的貿易範疇，而是關乎各自如何經營經濟體系。這場較量才剛揭開序幕，實際上是一場 21 世紀的世紀之戰。」她補充道。

個別問題或有進展 整體解決方案難期

中國保銀資產管理有限公司 (Pinpoint Asset Managemen) 的總裁兼首席經濟學家張志偉對談判本身能夠舉行表示樂觀，但他告訴 CNBC，貿易緊張局勢的解決可能需要數個月時間。

他周一在接受 CNBC《中國連線 (China Connection)》節目訪問時表示：「我對這次貿易談判不抱太大期望，雙方短期內很難達成協議。」