波音恢復對中國交付！廈門航空737 MAX新機降落舟山象徵美中貿易降溫

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-09 16:00

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隨著中美貿易關係緩解，波音 (BA-US) 正在恢復向中國客戶交付飛機。週一（9 日），一架嶄新的波音 737 MAX 客機降落中國舟山，是波音自暫停交付以來，首度將新飛機重新交付給中國航空公司。

新波音737 MAX客機降落中國舟山。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，這架波音 737 MAX 機體塗裝為廈門航空，自美國西雅圖出發，途經夏威夷與關島加油，橫越太平洋後抵達靠近上海的波音舟山完工中心，該中心專門負責為中國客戶交付前的最終作業。

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由於中美兩國於年初互相提高關稅，波音於 4 月暫停向中國航空公司交付新飛機。5 月底，波音宣布由於雙方同意暫時降低關稅 90 天，將於 6 月恢復向中國交付飛機。

根據航班追蹤平台 Flightradar24 的數據顯示，該架飛機最初於 3 月已抵達舟山，但在中國航空公司於 4 月中旬全面停止接收波音新機後，被送回美國。如今再度返回中國，顯示交付作業重新啟動。

波音、廈門航空與中國民用航空局（CAAC）都尚未針對本次交付恢復發表評論。與此同時，中美雙方代表也將於 9 日在倫敦會面，針對下一步貿易協議進行協商。

中國市場約佔波音商用飛機總訂單的 10%，是重要且不斷成長的航空市場。

波音今年 4 月曾將至少三架 737 MAX 從舟山運回美國進行最終整備作業，原計劃交付中國客戶。其中第一架撤回的飛機正是今日成功降落舟山的該架飛機。

波音先前曾表示，受到關稅影響，中國買家暫不接收新飛機，並曾評估將數十架 737 MAX 轉售至其他市場。不過這些飛機最終並未轉移，而是保留原訂單等待交付，如今終於重新進入中國市場。

北京方面尚未就波音停止交付的原因發表評論，但表示中國航空公司和波音公司都受到了美國加徵關稅的嚴重影響。