OpenAI執行長新創World將於英國啟動！推虹膜掃描身份驗證、對抗AI詐騙

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-09 12:30

‌



由 OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）共同創立的生物辨識身份驗證項目 World，將於本週在英國倫敦正式啟動。並預計在未來幾個月擴展至曼徹斯特、伯明罕、卡迪夫、貝爾法斯特與格拉斯哥等主要城市。

OpenAI執行長新創World將於英國啟動。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，該計畫將於週四（12 日）在倫敦啟動。World 透過球形掃描設備「Orb」掃描使用者的臉部與虹膜，生成唯一的數位身份碼，驗證該人為真實人類而非 AI。

‌



此技術核心目標是防堵人工智慧技術被濫用，特別是防範如深度偽造（deepfake）的詐騙行為。

用戶完成虹膜掃描並通過驗證後，將獲得 WLD 加密貨幣與一組匿名的 World ID，可用於如 Minecraft、Reddit 與 Discord 等平台登入。這套系統讓用戶能以去識別化方式參與數位應用，兼顧隱私與安全。

World 主要開發團隊 Tools for Humanity 的首席架構師 Adrian Ludwig 表示，AI 詐騙手法日益猖獗，促使企業與政府對 World 的需求大增。他指出，World 正在「從科學計畫轉變為一個真正的網路」。

目前 World 已在美國六座城市（奧斯汀、亞特蘭大、洛杉磯、納什維爾、邁阿密、舊金山）設立據點，並計畫於未來幾個月內倍增可驗證人數，加快擴展全球用戶基礎。

自 2021 年以「世界幣」（Worldcoin）名義推出以來，該項目便受到隱私爭議關注。World 強調，其所有生物特徵資料皆經過高強度加密，原始掃描資料會在生成數位身份後立即刪除，並透過用戶裝置本地運算而非雲端，降低資安風險。

目前已有超過 1300 萬名用戶完成 World 身份驗證，未來目標是在短期內持續擴大規模。

Ludwig 表示，技術的不斷發展代表新的 AI 系統越來越容易繞過目前可用的身份驗證方法，例如臉部辨識和 CAPTCHA 機器人預防措施。

他認為 World 滿足了從實體識別系統過渡到數位身分識別系統過程中的迫切需求。各國政府正在探索數位身分識別方案，以取代實體卡片。

Ludwig 補充說，World 已積極與全球監管機構溝通，包括英國資訊專員辦公室（ICO）。Ludwig 表示，World 已可以回答各界針對隱私、資安與潛在風險的多項質疑。