〈房產〉全台中古屋首季十大交易熱區 中壢區交易奪魁 第二名也在桃園

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-09 12:10

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中古屋在可實地看到屋況、價格具優勢等受到民眾青睞。房仲業者根據實價登錄資料，統整 2025 年第一季全台前十中古屋交易熱區。其中，桃園市的中壢區及桃園區中古屋買氣最熱，交易量分別居第一及第二名。

全台中古屋首季十大交易熱區 中壢區交易奪魁第 二名也在桃園。(鉅亨網記者張欽發攝)

新北市需求強勁，由淡水、新莊、板橋及中和進榜，占 4 席次，而台中市北區則是交易熱區中唯一平均總價落在千萬元內的區域；高雄市鳳山區則是南台灣唯一上榜行政區。

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統計顯示，2025 年第一季，中壢區中古屋交易量高達 416 件，居全台之冠；同屬桃園市的桃園區也以將近 400 件交易量緊追在後，房市相當熱絡。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中壢區與桃園區交通建設完善，包括捷運綠線、機場捷運延伸線、台鐵地下化等工程，提升通勤便利性，加上桃園市擁有全台第二多的工業區，且有航空城開發計畫，帶動大量就業人口移入，進一步帶動購屋需求。

此外，中壢區與桃園區還擁有像是青埔、中正藝文特區、小檜溪、經國等重劃區，具備發展潛力，讓整體房市交易活絡。兩區目前平均單價約在 3 字頭，對自住和通勤族而言，具有相當大的吸引力。

淡水居首季全台中古交易量第三名。(鉅亨網記者張欽發攝)

位居第三的則是新北市的淡水區。陳金萍指出，淡水區擁有捷運淡水線及輕軌，未來還有淡江大橋、淡北道路將完工，交通便利性持續提升；且不僅舊市區機能完善，新市鎮的住宅與商圈也陸續到位，帶動區域買氣。在房價部分，淡水區因距離台北市中心較遠，因此相對親民，吸引不少願意以時間換取房價的小資族入主。

此外，除了淡水區外，新北市的新莊、板橋、中和也紛紛上榜。新北市人口眾多，居住需求強勁，加上這些區域位處新北第一圈，往來台北市相當方便，交通便利、生活機能成熟，房價相較於台北市更為親民，吸引不少民眾前往置產。

台中市入榜的分別為北屯區、西屯區及北區，其中北區平均總價不到 1000 萬元。陳金萍指出，近年中科台中園區為區域帶來大量人口與產業，加上政府持續推動重大建設，推升台中市中古屋交易熱度。這三區皆有捷運綠線行經，且擁有多個熱門重劃區，推案熱絡，也帶動中古屋市場買氣。

其中，北區擁有一中商圈、中國醫藥大學、科博館等豐富生活機能，但因發展較早，屋齡高於其他兩區，房價相對便宜，且中古屋市場以 2-3 房為主，總坪數不大，平均總價自然較低，千萬內即可入手，也因此受到不少年輕族群青睞。