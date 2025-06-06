〈房產〉機器人產業進駐柳科議題熱炒 新營、六甲房價漲1成
鉅亨網記者張欽發 台北
全球掀起科技浪潮，台南市政府 6 日宣布，機器人製造聚落即將進駐柳營科技工業區。住商機構統計實價登錄，近期傳出智慧機器人製造基地即將進駐的柳營科技工業區，周邊行政區房價持續走揚，其中新營、六甲房價漲勢突破 1 成，柳營亦有不小漲勢。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，該區過去即屬台南蛋白區域，周邊隨著大盤走勢起漲，加上產業園區效益逐步湧現，致使近年房價逐漸補漲。
據實價登錄資料，新營區 2024 年平均房價來到每坪 24.2 萬元，與 2023 年同期相比，年漲幅高達 14.7%；六甲區房價漲勢也緊追在後，2024 年每坪均價已達 24.8 萬元，年漲幅達 12.2%；至於柳營科技工業區所在的柳營區，2024 年平均成交價為來到 19.9 萬元，相較 2023 年成長 3.1%。
住商不動產台南新營加盟店店東顏大為表示，目前智慧機器人製造基地預計進駐的柳科三期基地，廣達 87.3 公頃，未來將與沙崙科學城成為國內機器人生產重鎮，不過區域主要購屋主力多集中於新營、六甲等區域，主因是前者作為北台南北區機能中心，具備剛性購屋人口。
而六甲則因鄰近柳科，且仍有開發潛力，房市表現也跟進上投影，至於新營區歷年來房市蛋白區，區域較少大樓或華廈供給，但若為中古透天總價帶僅 900 萬元，新透天則約 1000-1500 萬元，價格相對平實，加上目前又有柳營科技工業區議題，磁吸北台南首購、產業人口移入，區域房市前景頗受看好。
賴志昶分析，北台南三區的房價都呈現穩健上漲，顯示在科技工業園區議題加持之下，柳科周邊房市具備發展空間，惟此類產業進駐議題，以往雖被視為房市發展光明燈，但若為單純自住型買方，需看待區域實際市場供需層面，僅為投資而置產，當房市下行時，在這一類議題較盛行區域易有價格震盪，購屋人不可不慎。
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