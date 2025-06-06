〈房產〉「智慧機器人產業聚落」落腳柳營 南市府：規劃104公頃土地供進駐

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-06 15:57

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行政院於 5 月 15 日拍板「AI 新科技─智慧機器人計畫」，宣布「智慧機器人產業聚落」落腳台南柳營，台南市長黃偉哲今 (6) 日表示，台南市已經完成盤點研發基地、製造基地所需的空間，短期內就可提供約 104 公頃土地供廠商進駐，包括柳科一期有 1.1 公頃土地，報編中的柳科三期將可提供 52.62 公頃土地。

台南市長黃偉哲今提出「智慧機器人產業聚落」落腳台南柳營配合方案。(圖：台南市府提供)

同時，黃偉哲指出，台南另外在麻豆工業區、七股科工區、工研院六甲園區都有土地可供利用，準備好迎接機器人研發製造的新世紀。

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台灣「智慧機器人產業聚落」落腳台南柳營，意味台南將成為台灣機器人產業鏈南進的重要據點。台南市政府全力配合中央政策，已規劃在柳營科技工業區與工研院六甲院區，建構機器人製造研發與試驗場域，並在沙崙智慧綠能科學城引進機器人人才培育與示範場域。

台南市政府經濟發展局指出，目前台南可供智慧機器人產業廠商進駐土地，包括柳營科技工業區研發用地、七股科技工業區及麻豆工業區，其中麻豆工業區及七股科技工業區已陸續辦理土地招商，柳營科技工業區研發用地將於今年辦理土地出租作業，預計下半年即可提供申請租用。

台南市府也同步辦理柳營科技工業區第三期報編作業，完成後預期可提供 52.62 公頃產業用地，將引進機器人製造組裝相關產業，創造產值約 405 億元及超過 5000 人的就業機會，預估短期內台南市可提供機器人產業使用土地達約 104 公頃。

其中，柳營科技工業區鄰近國道三號與台一線，快速串接南部高科技 S 廊帶，並鄰近周邊溪北產業聚落，具有金屬與機械設備製造業優勢；以柳科為中心引進機器人產業，擴大既有產業優勢並擴散至周邊產業聚落，同時與南科、工研院六甲院區、沙崙綠能科學城等形成完整機器人產業鏈，後續將持續透過短、中、長期策略，實現台南智慧機器人產業發展藍圖。