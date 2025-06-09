〈房產〉房貸難 全台首季新增房貸件數明顯下滑 購屋坪也再下修

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-09 11:02

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台灣央行房市信用管制之下，聯徵中心最新公布的 2025 年全台第一季房貸統計顯示，今年第一季新增的近 3.56 萬個申貸樣本，較 2024 年同期減少 1.92 萬件，爲 7 年來最低，房市整體買氣明顯下滑；即使成交，購屋坪數也下滑。

全台首季新增房貸件數明顯下滑，購屋坪也再下修。(鉅亨裳記者張欽發攝)

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，2024 年房市景氣旺盛，到了第二季全國核貸量高達 6.5 萬件，為近 17 年來史上最高峰，也導致不動產放款餘額滿水位，同年 9 月，台灣央行便祭出第七波信用管制限貸令，並嚴加控管不動產放款比率，各家銀行紛紛排隊撥款、甚至是直接暫停收件，因此從去年第三季開始，全國核貸量逐季下滑。至今年首季，持續受打炒房效應，加上川普關稅政策出場，為全球經濟拋出震撼彈，牽動股市與房市信心，房市買氣走向保守觀望，讓整體核貸表現雪上加霜。

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進一步觀察，購屋族平均扛貸壓力，今年第一季全台平均房貸為 976 萬元，是從 2024 年第 2 季連續三季突破千萬元之後，又重新回到千萬以內門檻，為近一年來新低；平均核貸成數為 78.09%，為近 5 年來最低；平均利率 2.36%，則來到近 17 年來最高點，整體核貸條件均比第七波管制發布前還要嚴苛，平均購屋面積也同步縮水至 42 坪，為資料統計以來的史上最小。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，觀察第一季全國平均房貸相比去年同季雖微幅減輕，不過平均鑑估房價仍處於高水位，房價高、房貸降，主要原因應是受銀行可貸成數縮減，房貸金額因而降低，但相對來說，自備款也會因而提高。在銀行保守放貸的情況下，為避免房貸卡關，比起以往，買方自備款甚至要多抓一成比較保險，實際購屋壓力並未明顯減輕。