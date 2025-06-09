紐時：美國民主黨尚未意識到當前歷史巨變的重要性

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-09 11:50

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《紐約時報》指出，民主黨的問題不在於黨派領導人，而是整個民主黨尚未意識到當前歷史巨變的重要性。許多民主黨支持者對黨內領導層感到失望，批評民主黨缺乏明確方向、論述軟弱、策略被動。

文章指出，全球民粹主義運動持續興起，體制不信任情緒在美國及多國達到高峰。益普索（Ipsos）2024 年調查顯示，約六成美國人認為「體制已破裂」，近七成相信「政治與經濟菁英忽視普通民眾」，而這股焦慮情緒是川普崛起的核心背景。

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然而，共和黨比民主黨更有效地適應了時代精神的轉變，川普成功重新塑造共和黨，講述了一個清晰的故事：精英正在糟蹋美國。他將一個主張自由貿易的政黨變成了保護主義政黨，將一個國際主義政黨變成了一個孤立主義政黨。

《紐約時報》引用政治評論家 George F. Will 分析指出，川普以革命性手法顛覆保守派傳統價值，將行政權力推向極端，形成以總統為核心的對抗體制政治架構。

《紐約時報》指出，民主黨長期倚重福利國家政策和解放運動敘事，卻難以有效回應當代選民的焦慮與不滿。隨著社會普遍對精英的不信任，民主黨主導的大學、媒體、文化機構及教師工會反而被視為體制象徵，而非變革力量。

這使民主黨日益成為「高學歷階級的政黨」，與其他社會階層產生文化隔閡。許多民主黨成員批評共和黨「寡頭政治」，卻忽略自己已成為文化與制度菁英的代表。

《紐約時報》強調，文化菁英主義在當前政治語境中比經濟菁英主義更讓選民反感，民主黨若不能在文化與價值觀層面重新連結群眾，即使政策再好，也難以贏得支持。

民主黨若想在民粹浪潮中生存，必須像川普一樣清楚回答「我們這個時代的核心問題是什麼」，並提出全新的政黨身份與號召力。

《紐約時報》認為，真正贏得選民心的，不僅是政策，而是道德與價值的共鳴。特朗普能對被體制忽視的群眾說「我看見你、我尊重你」，觸及人民在「認可秩序」中的失落感。民主黨若無法重新尊重信仰、家庭和國旗等核心價值，將無法與選民建立真正情感連結。

《紐約時報》建議民主黨應學習 Dwight Eisenhower 的務實主義，接受民眾對體制的不信任，並推動切實可行的體制改革。