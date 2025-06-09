川普本土技術就業政策受阻！美國航空業爆技術人才荒

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-09 11:10

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儘管美國總統川普力推「美國製造」與本土技術就業政策，但美國航空產業卻正面臨飛機維修技術人員短缺的重大挑戰。

美國航空業爆技術人才荒。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，美國「航空技術員教育委員會」（Aviation Technician Education Council）發布的 2024 年報告指出，全美飛機維修技師的平均年齡高達 54 歲，其中 40% 的技師年齡已超過 60 歲。預估到 2028 年，美國將短缺約 2.5 萬名航空技術人員，衝擊航空營運與安全。

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美國航空 (AAL-US) 營運長 David Seymour 指出：「許多技師是在 1980 與 1990 年代初進入業界，算一算他們很快就會退休了。」

為了填補即將出現的人力缺口，航空公司與飛機製造商正積極吸引年輕人投入航空維修產業，期望建立新一代技術人才庫。

疫情衝擊導致經驗技術人力流失

疫情爆發前，美國航空業正處於快速擴張期；但新冠肺炎疫情重創需求，導致大量資深技術人員被裁員或提前退休。

奇異航空（GE Aerospace）人資長 Christian Meisner 表示：「在新冠疫情爆發之前，航空航天業正處於一個相當快速的增長期。但一夜之間，我們從成長狀態變成了零需求。因此，我們流失了大量人才。」

奇異航空與法國合作夥伴 Safran 共同為波音 (BA-US) 與空中巴士提供主要引擎，現在也在積極擴大招募行動。

以奇異航空在印第安納州的引擎廠為例，根據技能與經驗，年薪範圍落在 8 萬至 9 萬美元之間。

高薪仍難補人才缺口，業界籲進一步調薪

根據美國勞動統計局（BLS）資料，2024 年美國飛機維修技師平均年薪為 79,140 美元，遠高於全國所得平均（49,500 美元）。BLS 預估，未來十年航空維修產業每年將新增 13,400 個職缺。

即使薪資持續提升，根據業界與工會代表說法，仍無法吸引足夠新血。航空維修協會（Aeronautical Repair Station Association）執行董事 Sarah MacLeod 就直言：「必須再提高薪資。」

據報導，有些航空公司提供九年內年薪可達 13 萬美元的職涯路徑，但仍無法有效解決航空技術人員短缺危機。

不僅是維修人員，美國空中交通管制員也面臨嚴重人力不足，進一步衝擊航班調度與飛安。