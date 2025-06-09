鉅亨網新聞中心 2025-06-09 12:18

‌



知名投資人 Cathie Wood 近期在《CEO 日記》播客中分享了她對未來八個關鍵領域的判斷，這些觀點預示著一場由人工智慧（AI）主導的全球經濟結構性變革。

ARK木頭姐揭示八大未來觀點：地表最大AI計畫是特斯拉、穩定幣持續升溫。(圖:shutterstock)

1. 地球上最大的 AI 計畫不是 OpenAI，而是特斯拉

‌



Wood 認為，地球上最大的 AI 計畫並非 OpenAI，而是特斯拉 (TSLA-US) 。她指出，特斯拉透過其無人出租車（Robotaxi）、人形機器人 Optimus、儲能方案以及先進的視覺系統，正在構建下一代 AI 操作系統 。她維持了對特斯拉 2030 年 8 兆美元市值的目標，並預計 Robotaxi 和人形機器人將是其主要市值支撐，其中人形機器人市場規模有望達到 26 兆美元 。

Wood 強調，自動駕駛汽車將是終極行動設備，特斯拉將成為最大贏家 。她認為，蘋果在自動駕駛領域的嚴重不足可能導致其被 AI 顛覆 。對於特斯拉而言，汽車僅是入口，數據和平台才是核心 。她保守估計特斯拉目標價為 2600 美元，其中 90% 的估值將來自 Robotaxi、Optimus 和自動駕駛訂閱服務 。

2. AI 驅動 全球 GDP 成長率至 7.3%

Wood 預計，由於 AI 的推動，全球 GDP 增長率將從目前的 3% 提高到 7.3% 。她指出，這將是近代人類歷史上前所未見的經濟增長速度，並預計將在未來 5 到 10 年內爆發 。

3. 比特幣價格在 2030 年達到 150 萬美元

Wood 預測，比特幣最終將成為全球貨幣體系的作業系統 。她大膽預計 2030 年比特幣價格將達到 150 萬美元，並將成為一種規則驅動的世界貨幣 。她認為，穩定幣與比特幣的結合，將成為財政紀律混亂國家（如委內瑞拉）的救命稻草，最終可能以美元穩定幣加比特幣取代本國貨幣 。

4. AI 最深遠的應用在醫療領域

Wood 強調，AI 最深遠的應用將在醫療領域 。她指出，AI 正在治癒以前無法治癒的疾病，例如 Crispr 基因編輯技術已經實現對鐮狀細胞疾病的一次性治癒，未來將擴展至癌症、遺傳疾病等領域 。

5. 前十大持倉揭示投資重點

除了特斯拉和比特幣，Wood 還看好 Robinhood、Palantir（AI + 資料治理平台）和 Roblox（AI + 虛擬遊戲） 。她特別指出 Roblox 是一個「用戶創造內容的遊戲（UGC）」，同時也是一個社群平台 。

6. 運輸業與零售業將徹底被顛覆

Wood 預計，整個運輸業和零售業都將被徹底顛覆 。實體店將轉向個人化社交體驗，媒體將演變為私人助理加上 AI 推送，私人助理將能提前預測消費者的偏好 。

7. AI 將重構職業

儘管 AI 將終結一些職業，但 Wood 堅信這會誕生更多新職業 。她認為社會並非失業，而是重構，未來重點的新職業將圍繞創造性、人機協同以及社交陪伴與情緒價值 。她強調，AI 不是工具，而是一場經濟結構重寫，不理解 AI 的 CEO 將如同 1990 年不懂電腦的 CEO 。技術進步雖具通縮性，但將創造新的增長紅利 。

8. 被動投資要贏 必須創造超越機器的價值

Wood 最後強調，被動投資本質上是機器操作 。要在新世界立足，投資者必須創造遠高於機器的價值，並尋找那些將改變世界的公司 。

Circle 穩定幣熱度溫和上漲，基本面與前景並存

近期 Circle 股價大漲，穩定幣討論熱度也隨之升溫 。然而，Circle 的基本面狀況仍較為複雜 。作為全球首家上市的穩定幣發行商，Circle 的核心商業模式圍繞 USDC 的發行與流通，收入高度依賴儲備利息收入，同時伴隨高額分銷成本.

2024 年，Circle 儲備收入達 16.6 億美元，佔總營收比重超過 99% 。這筆收入源自於將用戶兌換 USDC 的美元現金投資於短期美國國債和貨幣市場基金，賺取利差 。值得注意的是，2024 年營收增長中有約 8990 萬美元（佔增長額的 39%）直接源自於聯準會升息 25 個基點的貨幣政策影響 。儘管 2023 年升息推動了 12.9 億美元的收入增長，但矽谷銀行倒閉導致 USDC 流通量縮減 39%，抵銷了 6 億美元的潛在收益 。

這造成了 Circle 收入的單一化與強週期性 。此外，其分銷成本奇高，2024 年 Circle 支付給 Coinbase 的分銷成本高達 2.17 億美元，佔分銷總成本的 21.5% 。儘管 Circle 的業務模式仍存在分歧，但其在大趨勢上的確定性促使其獲得激進的估值 。A 股穩定幣板塊熱度仍在提升（集中在跨境支付概念），真正的穩定幣仍需等待立法，主要機會在香港 。

中科海光預案引領科技板塊估值新篇章

市場正靜待「中科海光」的重大預案公布 。該事件被視為打開整個科技公司估值天花板的重要里程碑，類似於去年寒武紀、海光信息、中芯國際全部突破 3000 億邁向 4000 億的階段 。未來兩年，若中科海光能將淨利提升至新台階，市場有望見證萬億市值的高科技公司誕生，這將對整個科技板塊的估值產生重要影響 。加上市場監管的導向，資金可能重新回歸科技板塊，值得重點關注 。