川普口嫌體正直？被爆私下追問馬斯克是否吸毒

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-08 20:00

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川普被爆私下追問馬斯克是否吸毒。(圖：Shutterstock)

一名知情人士透露，川普私下試圖理解這位科技億萬富翁對他的猛烈抨擊，同時公開表示他對此毫不在意。

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儘管消息人士稱，川普曾私下詢問馬斯克涉嫌吸毒的情況，但總統拒絕公開評論此事。此前，在 6 日的採訪中，川普就曾表示：「我不想評論他的吸毒情況，我不知道他的狀況，」並補充說《紐約時報》對此事的報導「聽起來非常不公平」。

此外，根據《NBC》的報導，川普還指出，他和馬斯克的關係已經結束了。當被問及他是否認為自己與馬斯克的關係已經結束時，川普就回答說：「我認為是的，」且他也「沒有」意願修補與馬斯克的關係。

川普表示，他近期沒有計劃與馬斯克對話，因為他「忙著做其他事情」，且「無意與他交談」。

馬斯克過去曾公開承認，自己在醫生建議下服用 K 他命來治療情緒問題，並強調並非濫用藥物。