川普口嫌體正直？被爆私下追問馬斯克是否吸毒
鉅亨網編譯莊閔棻
根據《CNN》報導，美國總統川普近日私下向其顧問與幕僚詢問，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克近日的異常言行，是否與他「涉嫌吸毒」有關。
一名知情人士透露，川普私下試圖理解這位科技億萬富翁對他的猛烈抨擊，同時公開表示他對此毫不在意。
儘管消息人士稱，川普曾私下詢問馬斯克涉嫌吸毒的情況，但總統拒絕公開評論此事。此前，在 6 日的採訪中，川普就曾表示：「我不想評論他的吸毒情況，我不知道他的狀況，」並補充說《紐約時報》對此事的報導「聽起來非常不公平」。
此外，根據《NBC》的報導，川普還指出，他和馬斯克的關係已經結束了。當被問及他是否認為自己與馬斯克的關係已經結束時，川普就回答說：「我認為是的，」且他也「沒有」意願修補與馬斯克的關係。
川普表示，他近期沒有計劃與馬斯克對話，因為他「忙著做其他事情」，且「無意與他交談」。
馬斯克過去曾公開承認，自己在醫生建議下服用 K 他命來治療情緒問題，並強調並非濫用藥物。
《紐約時報》曾揭露，馬斯克自 2024 年逐漸與川普接近後，私生活變得混亂，K 他命使用頻率比外界想像得更高，甚至曾與其他藥物一併混用，引發外界對其精神狀況與行為穩定性的關注。
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