鉅亨網編輯林羿君 2025-06-09 11:30

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《金融時報》報導，西屋電氣公司（Westinghouse Electric ）正與美國官員商談部署 10 座大型核反應器事宜，以期在實現川普總統增強美國核能能力的目標中發揮作用。

川普啟動核能復興 西屋電器搶進分杯羹。(圖:shutterstock)

西屋電氣代理執行長丹・薩姆納（Dan Sumner）在週日刊出的報導中表示，可能利用其旗艦壓水堆 AP1000 設計建造全部 10 座反應爐。根據投資銀行 TD Cowen 的估計稱，這些項目成本可能達 750 億美元，其中不包括潛在的延誤或預算超支。

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薩姆納表示正與政府方面積極接洽。他說：「我們的客戶，包括超大型雲端業者、科技公司、供應商都正在集結起來，共同努力找出具體的部署方式。」

川普上月簽署了一系列行政命令，以加速核電廠建設，此舉旨在應對預期中的電力需求激增，並推動美國在核能領域佔據領先地位。

其中一項命令旨在 2030 年啟動 10 座大型常規反應器的建設。西屋的 AP1000 是美國最後一座建成的商用核電機組，並已在全球應用。

西屋電氣由私募股權公司布魯克菲可再生能源合夥公司（Brookfield Renewable Partners LP）與鈾礦開採商凱美科公司（Cameco）共同持有。