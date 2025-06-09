中美經貿磋商倫敦將於登場！英國趁勢爭取美英貿易協議帶來「外交勝利」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-09 11:40

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中美新一輪經貿磋商將於今日（6 月 9 日）在英國倫敦正式舉行，此舉不僅吸引全球市場高度關注，也讓身為主辦國的英國備感振奮。多方觀察認為，這場磋商對緩解中美貿易戰火具有指標性意義，同時也可能替英國爭取與美國簽署自由貿易協定創造契機。

中美經貿磋商將於倫敦登場。(圖：Shutterstock)

英國《天空新聞》（Sky News）報導指出，全球兩大經濟體選擇在倫敦舉行重要會議，對英國來說是一場難得的「外交勝利」。英國政府消息人士表示，倫敦作為會場具備地緣便利與外交象徵意義，有助於強化英國在中美之間的「橋樑角色」。

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分析指出，英中關係正逐步重啟，而英美貿易協議談判也在推進，倫敦作為會場地點，不僅提升英國外交能見度，也可能讓美方考慮在關稅問題上做出讓步。

這是自中美關稅戰爆發以來的第二次正式經貿磋商，同時是雙方領導人 6 月 5 日通話後迅速推動的首次會晤，顯示雙方均有意願透過對話尋求突破。

中國由國務院副總理何立峰率團，美方則由財政部長班森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）與貿易代表格里爾（Jamieson Greer）組成高規格代表團，顯示雙邊對本次磋商的高度重視。