鉅亨網編輯林羿君 2025-06-04 13:37

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正值中美緊張關係備受考驗之際，美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 讚揚 36 年前北京天安門遭血腥鎮壓的民主抗爭者，稱他們展現了非凡的勇氣。

考驗中美緊張關係 盧比歐讚揚天安門抗爭者。(圖:shutterstock)

盧比歐周二在一份聲明中表，「今天，我們紀念那些試圖行使基本自由而遇害的中國人民的英勇，以及那些為追究 1989 年六四事件責任與正義，而持續遭到迫害的人們。」

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他在談中國共產黨時表示：「中共積極試圖審查事實，但世界永遠不會忘記。」

美國國務院每年都會發表類似聲明，以紀念對抗議活動的軍事鎮壓週年，據估計死亡人數從數百人到多達 2,600 人不等。中國政府則譴責外國對其行動的批評為抹黑，並拒絕其所認為的對內政的干涉。

儘管美國此舉屬例行公事，但正值世界兩大經濟體繼續在貿易、關鍵材料及技術取得方面發生爭端之際。

天安門廣場鎮壓事件仍然是中國最敏感、審查最嚴格的話題之一。在香港，一年一度的悼念六四死難者燭光集會於 2020 年首次因公共衛生原因被禁止，此後再未舉行。當局嚴密審查任何公開表達同情或異議的行為。