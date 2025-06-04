考驗中美緊張關係 盧比歐讚揚天安門抗爭者
鉅亨網編輯林羿君
正值中美緊張關係備受考驗之際，美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 讚揚 36 年前北京天安門遭血腥鎮壓的民主抗爭者，稱他們展現了非凡的勇氣。
盧比歐周二在一份聲明中表，「今天，我們紀念那些試圖行使基本自由而遇害的中國人民的英勇，以及那些為追究 1989 年六四事件責任與正義，而持續遭到迫害的人們。」
他在談中國共產黨時表示：「中共積極試圖審查事實，但世界永遠不會忘記。」
美國國務院每年都會發表類似聲明，以紀念對抗議活動的軍事鎮壓週年，據估計死亡人數從數百人到多達 2,600 人不等。中國政府則譴責外國對其行動的批評為抹黑，並拒絕其所認為的對內政的干涉。
儘管美國此舉屬例行公事，但正值世界兩大經濟體繼續在貿易、關鍵材料及技術取得方面發生爭端之際。
天安門廣場鎮壓事件仍然是中國最敏感、審查最嚴格的話題之一。在香港，一年一度的悼念六四死難者燭光集會於 2020 年首次因公共衛生原因被禁止，此後再未舉行。當局嚴密審查任何公開表達同情或異議的行為。
香港特首李家超週二在例行新聞發布會上被問及是否可能在六四紀念日舉行紀念活動時警告說，任何活動都必須遵守當地法律。他強調，危害國家安全是最嚴重罪行，政府會嚴格執法、追究法律責任到底。
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