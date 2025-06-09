俄羅斯聲稱攻入第聶伯州！烏克蘭否認、戰線擴大多線開火

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-09 09:30

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俄羅斯國防部於週日（8 日）宣稱，俄軍部隊已首度突破防線，進入烏克蘭中部戰略要地第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk），此舉恐對兵力已吃緊的烏克蘭軍隊造成重大壓力。然而，烏方對此予以否認，雙方說法互相矛盾。

俄羅斯聲稱攻入烏克蘭第聶伯州。(圖：REUTERS/TPG)

根據《CNN》報導，俄羅斯表示其第 90 坦克師部隊已自俄控的頓內茨克州推進至第聶伯州邊界，並進一步深入烏克蘭中部，該地區大部分地區已被俄羅斯佔領。不過，目前尚無法確定推進的具體範圍與俄軍真正目標。

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烏克蘭「霍爾蒂察部隊」發言人 Viktor Trehubov 指出，俄方關於從紅軍城（Pokrovsk）與新巴甫利夫卡（Novopavlivka）突入第聶伯州的消息為「不是真的」。

若俄軍確有推進事實，將成為烏克蘭防線的重大挫敗。最近幾週，俄羅斯軍隊也在北部蘇梅地區（Sumy）以及頓內茨克州（Donetsk）利曼（Lyman）附近取得了逐步進展。

俄軍的推進也將進一步威脅紅軍城，這座關鍵交通樞紐已遭圍攻數月。烏軍總參謀部表示，僅週日早上便成功阻擋俄軍 65 次進攻行動。

美國戰爭研究所（ISW）表示，儘管俄羅斯軍隊持續向紅軍城方向發動進攻，但在週六（7 日）並未出現顯著推進。

根據烏克蘭分析組織「Deep State」資料，目前俄軍控制約五分之一烏國領土，包括 2014 年起占領的克里米亞與部分東部地區。

俄羅斯安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）表示，烏克蘭在伊斯坦堡和平談判中拒絕承認俄方已佔據領土，因此俄軍決定擴大戰線、進軍第聶伯州。他強調：「不承認戰爭現實者，將面對新的現實。」

第聶伯羅彼得羅夫斯克州與頓內茨克、赫爾松（Kherson）和紮波羅熱（Zaporizhzhia）接壤，是烏克蘭重要的礦產與物流中心，戰前人口約三百萬。該州地廣人稀、地形偏鄉，使其防禦難度遠高於工業密集的東部地區。

近日，俄羅斯也在烏克蘭北部蘇梅州取得進展，已將州府蘇梅市納入無人機與砲火攻擊範圍。雖然目前奪城可能性不高，但已形成對基輔的北部戰線壓力。

與此同時，原定於 7 日進行的戰俘與遺體交換行動臨時破局，引發兩國外交摩擦。

俄方指控烏克蘭單方面取消安排，導致數百具烏軍遺體滯留在冷藏車內；而烏方則澄清，雙方僅針對重傷與年輕戰俘達成交換協議，遺體遣返時間尚未確認。