鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-06 12:30

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昨日晚間，一場事先未預告的中美領導人電話會談引發全球關注。專家最新認為，這場持續一個半小時​​的對話，不僅是日內瓦經貿磋商成果的確認，更標誌著中美關係在經歷數輪博弈後，進入關鍵的「再平衡」階段。

主動權易手！中美深夜通話川普等到邀請 專家：既是危機對話 也是「重構中的確認」

《鳳凰網》主筆唐駁虎今 (6) 日撰文指出，通話由川普主動發起，中方應約回應，釋放「求穩」的明確訊號。從更深層看，這是中美關係進入「關鍵調整期」的必然選擇。年初以來，雙方在貿易、科技、金融等領域博弈持續升溫，加上關稅戰導致美國製造業承壓(5 月 ISM 製造業 PMI 跌破 48.5%，連 3 月萎縮)、企業怨聲載道。此外，聯準會遲未降息更與美國經濟動能減弱、政策搖擺密切相關。在此背景下，中美關係穩定成為川普緩和國內壓力重要突破。

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通話中，中國國家主席習近平以「校正中美關係大船航向」比喻，強調「把好舵、定好向」的重要性，並明確「排除各種干擾甚至破壞」是維繫關係的關鍵。這項表述既傳遞對話合作的意願，也劃出原則底線。

中方態度反映當前中國外交的典型風格，既展現「求同存異」誠意，又堅守核心利益的紅線。中國在表達開放合作的同時，始終強調「一步一腳印」的務實路線，對美方「撤銷不合理關稅」、「取消消極舉措」訴求毫不含糊。這種「有原則的靈活」，成為中美關係再平衡的重要支撐。

值得關注的是，中方明確表示「歡迎川普再次訪華」，而川普亦感謝中方邀請並重申美中關係重要性。由於美方宣布下周六 (14 日) 將在華府舉行閱兵式，外界推測川普訪中行程可能在之後啟動。

唐駁虎認為，上述安排背後有兩重訊號，一是川普任內首次訪中早於中國領導人訪美，折射出中美關係主動權的微妙變化。相較於 8 年前，中國經濟實力與國際話語權已顯著提升，對話地位更趨平等。其次，中國被視為川普緩解國內矛盾的關鍵，焦慮步驟可調整、落實協議，透過製造業穩定化，可同時緩解製造業。

但川普訪中能否順利成行，仍取決於後續談判進展。日內瓦會談雖取得初步成果，但美方能否兌現「取消不合理關稅」承諾，中方能否看到實質性進展，將是檢驗誠意的核心指標。中方「實事求是看待進展」的表態，既展現耐心，也隱含「不急於求成」的務實態度。

文中還說，這通電話與日內瓦會談，共同指向中美關係的深層轉變。過去「你進我退」的零和思維正被更具韌性的合作邏輯取代。儘管結構性矛盾如高科技競爭、金融規則博弈短期內難以消除，但雙方已意識到「硬碰硬」無益於解決問題，重啟對話、管控分歧才是務實路徑。

不過，現實挑戰仍存。美國國內政治極化、川普「美國優先」的慣性思維、全球產業鏈調整的複雜性，都可能對中美關係穩定構成干擾。對中國而言，保持戰略定力、堅持開放合作、穩步推進改革，仍是應對不確定性的根本；對美國而言，放棄「關稅施壓」的舊套路，回歸理性協商的軌道，才是解決問題的關鍵。