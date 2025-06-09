馬斯克與川普撕破臉！方舟「木頭姐」分析：他正試圖遠離共和黨

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-06-09 10:40

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美國資產管理公司方舟投資（ARK Invest）執行長「木頭姐」Cathie Wood 日前表示，特斯拉執行長馬斯克與美國總統川普之間的公開衝突，讓投資人更加意識到美國政府對馬斯克旗下企業所掌握的巨大影響力。

方舟投資執行長「木頭姐」Cathie Wood表示：馬斯克試圖遠離共和黨。(圖：REUTERS/TPG)

根據《巴倫周刊》（Barron"s）Wood 警告，兩人之間的裂痕不僅可能加深政治對立，也可能波及特斯拉 (TSLA-US) 、SpaceX 甚至 Neuralink 的未來發展。隨著雙方關係急凍，市場擔心政府監管態度將轉趨嚴格，導致不友善的營運環境，影響整體商業布局。

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她指出，馬斯克經營的多家公司高度依賴聯邦資源，包括政府合約、補貼、稅收減免與貸款等。如，SpaceX 就擁有高達 220 億美元的聯邦合約，而開發腦機介面的 Neuralink，則受美國食品藥物管理局（FDA）嚴格監管。特斯拉的無人駕駛計程車計畫亦須配合法規推動，法規方向將直接影響其推出時程。

Wood 進一步分析，馬斯克此次與川普公開對立，並非純粹情緒反應，而是有意圖與共和黨保持距離。特別是川普對中國立場強硬，而中國正是特斯拉重要的製造與銷售市場，馬斯克勢必不願在中國遭遇政策打壓。

儘管外界爭議不斷，Wood 對馬斯克仍充滿信心，稱他「在壓力下反而表現更出色」。她也呼籲特斯拉董事會應支持馬斯克專注於核心任務。

對於近期特斯拉股價劇烈波動，Wood 表示早有準備，並已提前調整投資組合進行套利操作。根據資料，ARK 自 2024 年總統大選後，已出售近 5 億美元的特斯拉股票，以因應可能的市場動盪。

兩人衝突爆發於馬斯克抨擊川普提出的《大而美法案》，直指該法將導致美國財政赤字惡化，形容其為「令人作嘔的醜惡之舉」。

川普隨即放話欲切斷馬斯克企業的聯邦資源，馬斯克則反擊表示將立刻停止 SpaceX 的「天龍號」任務，該任務曾於三月成功將兩名 NASA 太空人從太空站接回地球。

受雙方衝突影響，特斯拉股價在上週四大跌 14%，市值一夕蒸發超過 1500 億美元，不過週五也略反彈，收漲 3.7%。

作為長期特斯拉多頭的 Wood 預測，特斯拉在高毛利、高可擴展性的無人計程車市場中將具備領導地位，並設定 2029 年股價目標為 2600 美元，是當前價格的將近 9 倍。

根據最新統計，截至 2025 年第一季末，ARK 仍持有約 330 萬股特斯拉股票，市值達 9.28 億美元，佔其總資產 7.6%。