Joe Lu 2025-06-09 08:03

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從通膨數據到貿易談判期限，狹隘的漲勢面臨多重催化劑的考驗

【Joe’s華爾街脈動】周報：市場憑藉強韌基本面反彈，但內部分歧加劇 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA 2025 年 6 月 7 日 美東時間

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一周重點摘要

美國股市表現嚴重分歧，大型股的強勢帶動那斯達克綜合指數上漲 + 1.9%，但整體市場步履蹣跚，羅素 2000 指數下跌 - 2.8% 即為明證，加劇了關鍵的內部分歧。

市場論調受到具韌性的回溯性數據所支持，包括優於預期的 5 月份就業報告和強勁的第一季財報季，這為大型股的領漲提供了基本面支撐。

然而，前瞻性指標發出警訊，ISM 製造業和服務業調查雙雙陷入萎縮區間，顯示潛在的經濟降溫與勞動市場的強勁勢頭相矛盾。

債券價格下跌，20 年期以上美國公債價格下跌 - 0.9%，反映市場更擔憂 ISM 報告中頑固的高物價組成部分，而非歐洲央行降息的鴿派轉向。

展望未來，市場面臨「夏季考驗」，將迎接一連串催化因素的挑戰，包括關鍵的通膨數據、7 月和 8 月的貿易關稅最後期限，以及財政政策辯論，這些都將考驗此波狹隘漲勢的持久性。

一周市場觀點

美國市場正步入一個充滿風險的新階段，經濟強韌的市場表現與實際的內部極端分歧產生明顯衝突。儘管本週稍晚，美中兩國元首進行具建設性的通話，以及 5 月份就業報告表現穩健，提振了市場情緒，但市場的反應卻遠非一致。大型股標普 500 指數上漲 + 1.5%，以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲 + 1.9%。然而，這掩蓋了其他指數的顯著回落。反應美國經濟狀況的羅素 2000 指數急劇下跌 - 2.8%，鮮明地顯示了市場內部的脆弱性。這種日益擴大的鴻溝表明，投資者對「經濟強韌」的說法並未全面買單；他們正湧入少數幾檔大型股，而撤出了更廣泛的市場。

美國頂尖企業的表現加劇了這種分歧。最近結束的第一季財報季對科技業而言非常強勁，而上週的價格走勢顯示，這種動能仍在特定個股中持續。受惠於其強勁的獲利軌跡以及為其 AI 運營提供動力的長期能源協議消息，Meta (Meta Platforms Inc.) 股價飆升 + 8.2%。然而，這並非整個產業的漲勢。這種高度選擇性的行為，即少數幾檔股票推動指數上漲，突顯出市場正在獎勵非常特定的題材，同時對其他任何可察覺的風險越來越不能容忍。

目前美國潛在的經濟數據正釋放出矛盾的訊號。一方面，勞動市場看來健康。5 月份經濟增加了 13,9 萬個就業機會，超出預期，失業率則維持在 4.2%。這為消費者提供了堅定的（儘管是回溯性的）基礎。另一方面，前瞻性的商業調查則明確顯示疲弱。ISM 製造業指數連續第三個月萎縮，而 ISM 服務業指數則近一年來首次陷入萎縮。這正是投資者目前面臨的典型矛盾：消費者仍依賴於過去累積的經濟動能進行消費，而前瞻性的商業活動則指向經濟放緩。

美國的產業類股格局也呈現出同樣的集中領漲格局。工業類股 (+1.5%) 和通訊服務類股 (+2.7%) 錄得強勁漲幅；它們的技術趨勢證實了其具備領先地位，與這些領域強勁的企業獲利成長一致。然而，更廣泛的非必需消費品類股則下跌 - 1.3%，儘管就業數據正面，卻未能獲得上漲動能。這表明此波漲勢並非普漲，明確顯示市場內部結構的脆弱。

國際方面，歐洲央行如市場預期降息，總裁拉加德表示寬鬆週期「已近尾聲」。然而，此一鴿派訊號被全球通膨擔憂所抵銷，尤其本週原油價格大漲 + 6.2%。在中國方面，一項民間製造業活動調查顯示出明顯萎縮，反映全球貿易摩擦持續對經濟造成壓力，市場在預期政府將推出更多刺激措施的憧憬下上漲。

本週焦點

投資農產品提供了對全球糧食供應鏈直接且對通膨敏感的曝險 (全文未完)