【Joe’s華爾街脈動】周報：市場憑藉強韌基本面反彈，但內部分歧加劇
Joe Lu
從通膨數據到貿易談判期限，狹隘的漲勢面臨多重催化劑的考驗
Joe 盧, CFA 2025 年 6 月 7 日 美東時間
一周重點摘要
- 美國股市表現嚴重分歧，大型股的強勢帶動那斯達克綜合指數上漲 + 1.9%，但整體市場步履蹣跚，羅素 2000 指數下跌 - 2.8% 即為明證，加劇了關鍵的內部分歧。
- 市場論調受到具韌性的回溯性數據所支持，包括優於預期的 5 月份就業報告和強勁的第一季財報季，這為大型股的領漲提供了基本面支撐。
- 然而，前瞻性指標發出警訊，ISM 製造業和服務業調查雙雙陷入萎縮區間，顯示潛在的經濟降溫與勞動市場的強勁勢頭相矛盾。
- 債券價格下跌，20 年期以上美國公債價格下跌 - 0.9%，反映市場更擔憂 ISM 報告中頑固的高物價組成部分，而非歐洲央行降息的鴿派轉向。
- 展望未來，市場面臨「夏季考驗」，將迎接一連串催化因素的挑戰，包括關鍵的通膨數據、7 月和 8 月的貿易關稅最後期限，以及財政政策辯論，這些都將考驗此波狹隘漲勢的持久性。
一周市場觀點
美國市場正步入一個充滿風險的新階段，經濟強韌的市場表現與實際的內部極端分歧產生明顯衝突。儘管本週稍晚，美中兩國元首進行具建設性的通話，以及 5 月份就業報告表現穩健，提振了市場情緒，但市場的反應卻遠非一致。大型股標普 500 指數上漲 + 1.5%，以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲 + 1.9%。然而，這掩蓋了其他指數的顯著回落。反應美國經濟狀況的羅素 2000 指數急劇下跌 - 2.8%，鮮明地顯示了市場內部的脆弱性。這種日益擴大的鴻溝表明，投資者對「經濟強韌」的說法並未全面買單；他們正湧入少數幾檔大型股，而撤出了更廣泛的市場。
美國頂尖企業的表現加劇了這種分歧。最近結束的第一季財報季對科技業而言非常強勁，而上週的價格走勢顯示，這種動能仍在特定個股中持續。受惠於其強勁的獲利軌跡以及為其 AI 運營提供動力的長期能源協議消息，Meta (Meta Platforms Inc.) 股價飆升 + 8.2%。然而，這並非整個產業的漲勢。這種高度選擇性的行為，即少數幾檔股票推動指數上漲，突顯出市場正在獎勵非常特定的題材，同時對其他任何可察覺的風險越來越不能容忍。
目前美國潛在的經濟數據正釋放出矛盾的訊號。一方面，勞動市場看來健康。5 月份經濟增加了 13,9 萬個就業機會，超出預期，失業率則維持在 4.2%。這為消費者提供了堅定的（儘管是回溯性的）基礎。另一方面，前瞻性的商業調查則明確顯示疲弱。ISM 製造業指數連續第三個月萎縮，而 ISM 服務業指數則近一年來首次陷入萎縮。這正是投資者目前面臨的典型矛盾：消費者仍依賴於過去累積的經濟動能進行消費，而前瞻性的商業活動則指向經濟放緩。
美國的產業類股格局也呈現出同樣的集中領漲格局。工業類股 (+1.5%) 和通訊服務類股 (+2.7%) 錄得強勁漲幅；它們的技術趨勢證實了其具備領先地位，與這些領域強勁的企業獲利成長一致。然而，更廣泛的非必需消費品類股則下跌 - 1.3%，儘管就業數據正面，卻未能獲得上漲動能。這表明此波漲勢並非普漲，明確顯示市場內部結構的脆弱。
國際方面，歐洲央行如市場預期降息，總裁拉加德表示寬鬆週期「已近尾聲」。然而，此一鴿派訊號被全球通膨擔憂所抵銷，尤其本週原油價格大漲 + 6.2%。在中國方面，一項民間製造業活動調查顯示出明顯萎縮，反映全球貿易摩擦持續對經濟造成壓力，市場在預期政府將推出更多刺激措施的憧憬下上漲。
本週焦點
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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