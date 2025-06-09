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台積電收復1005元 市值重返26兆元 創3個月新高

鉅亨網記者魏志豪 新竹


隨著美股四大指數上漲，台股今 (9) 日也開高表態，權王台積電 (2330-TW)(TSM-US) 開盤就重返千元大關，終場收在 1005 元，上漲 1% 或 10 元，距離半年線 1005.65 元僅一步之遙，市值也回升至新台幣 26 兆元。

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台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

台積電自川普宣布對等關稅以來，股價波動劇烈，4 月最低一度下探至 780 元，但隨著川普對中國態度放軟，4 月 22 日強漲表態，之後便一路走高，今日最高已達 1010 元，創下三個月來新高。


台積電在今年 2 月中經董事會決議每股盈餘分配 4.5 元現金股利，即將在周四進行除息，此次預計共發出超過千億元現金，達 1,166.97 億元，現金股利發放日則定在 7 月 10 日。

台積電即將在下半年量產 2 奈米，近期傳出，單片晶圓售價將超過 3 萬美元，外資看好，台積電 2 奈米擴產進度快於 3/5 奈米，2026 年包括超微 (AMD-US)、蘋果 (AAPL-US)、聯發科 (2545-TW)、高通 (QCOM-US) 與英特爾 (INTC-US) 皆會有產品量產，屆時將大量挹注明年營運。

另外，台積電也正穩步擴充先進封裝產能，預計 CoWoS 月產能將從 2025 年底的 7 萬片成長至 2026 年底的 8 萬片，且蘋果導入 WMCM 也將進一步帶動 CoW 需求。

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