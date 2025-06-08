鉅亨網新聞中心 2025-06-08 17:30

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儘管美股在剛結束的 5 月表現亮眼，標普 500 與那斯達克指數雙雙創下數十年來最佳五月漲幅，但許多基金經理人卻陷入「追漲還是觀望」的兩難抉擇。

美股創新高後進退兩難：基金經理人焦慮加劇、市場暗藏五大風險因素。(圖：Shutterstock)

他們不僅錯過了這波反彈，更面臨當前高點是否進場的關鍵時刻，這一決定可能左右全年績效。

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美股 5 月狂飆，基金經理人卻憂心重重

從數據來看，那斯達克 5 月上漲 9%、標普 500 指數上漲 6%，是 30 多年來最佳的 5 月表現。人工智慧題材再度發燒，加上 IPO 市場如 CoreWeave (CRWV-US) 與 Circle 出現誇張漲幅，使投資情緒高漲。然而，許多專業投資人仍感到不安。

表面上，美國企業財報穩健，經濟衰退機率尚未飆升，川普關稅政策也即將明朗。但在這背後，機構投資者正面臨以下風險：

俄烏戰爭升溫

美國第 899 條款稅收不確定性

政治風險重現（如川普與馬斯克決裂）

潛在報復性貿易稅措施

美元走弱與利率上升壓力

Wealth Alliance 總裁 Eric Diton 指出：「要讓美股突破歷史新高，前提是消除不確定性，但當前市場缺乏明確催化劑。」

市場對通膨數據反應麻木？CPI 報告成重要風向球

此外，聯準會將於 6 月 18 日進行利率決議，目前進入靜默期，市場正屏息等待 CPI 數據。市場預測 5 月核心 CPI 將月增 0.3%，高於上月的 0.2%，年增率將達 2.9%，仍高於聯準會 2% 目標。

Evans May Wealth 合夥人 Brooke May 表示：「投資人似乎對通膨數據已經麻木，因為預期關稅效應需數月後才會反映到經濟中。」

不過根據 Asym 500 的統計，CPI 與就業數據公布當天的標普 500 波動率高達 42%，比其他交易日平均波動率（29%）高出許多，代表市場依然可能因數據驟變而劇烈震盪。

標普 500 逼近 6000 點遇阻，市場進入高位盤整期

儘管標普 500 距離歷史新高僅 2.3%，但目前在 6000 點附近遭遇技術阻力。近七個交易日漲跌幅均未超過 0.6%，顯示市場陷入「平靜期」。

投資人雖然情緒焦慮，但並未找到真正的利空催化劑，除了關稅因素外，去槓桿化跡象仍不明顯。

同時，美股成交量創下年內第四低，顯示量價背離現象明顯。投資者資金開始集中在資產負債表強勁的成長型大型股，避開債券敏感與低增長個股。

全球股市分歧加劇，美股落後國際市場

2025 年以來，標普 500 相對於 MSCI 全球指數（不含美國）落後近 12 個百分點，是 1993 年以來最差開局。

美銀策略師 Michael Hartnett 警告，當前投資人風險偏好高漲，市場正接近技術性「賣出」訊號。

Rose Advisors 投資經理 Patrick Fruzzetti 也提醒：「當市場自滿時，風險就會悄悄上門。」

匯率與稅改雙壓，美元曝險成阻力

除了地緣與貿易不確定性外，美元走弱正成為美股的潛在逆風。S&P 500 與德國 DAX 指數報酬差距擴大至 30%（匯率調整後），反映出匯率成為關鍵干擾因子。

背後原因包括：

美國 30 年期公債殖利率接近 5%

穆迪下調美國信用評等

長債拍賣反應冷淡

外資需求明顯下滑

此外，國會推進預算協調法案並延長 2017 年稅收減免政策，其中第 899 條款引發關注，可能對歐盟、澳洲、加拿大等國造成實質稅負影響，進一步干擾全球資本流動。

追高或觀望，決戰 2025 年下半年

面對層層不確定性與潛在系統風險，那些錯失第一季反彈的基金經理人如今面臨抉擇，不知該現在追高進場還是耐心等待一次回檔。