前小摩策略師警告：川馬衝突恐觸發美股5-10%修正

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-07 03:10

‌



據《商業內幕》周五 (6 日) 報導，前摩根大通 (JPM-US) 首席市場策略師科拉諾維奇 (Marko Kolanovic) 預測美股將修正 5-10%，川普與馬斯克衝突可能成為觸發因素。

特斯拉股價周四重挫14%，小摩前策略師擔心散戶重倉股下跌恐引發連鎖效應。(圖:Shutterstock)

科拉諾維奇周四在 CNBC 節目中分析，特斯拉 (TSLA-US) 是散戶投資人最大持股，其股價下跌可能觸發更大規模的市場回檔。他在 X 平台點名特斯拉、Palantir(PLTR-US) 和超微電腦 (SMCI-US) 等熱門散戶股票可能引發連鎖下跌。特斯拉股價周四因川普與馬斯克衝突重挫 14%。

‌



他指出，川馬衝突只是眾多風險因素之一，美股目前面臨多重挑戰，包括貿易戰威脅、經濟放緩跡象，以及估值過高等問題。

科拉諾維奇認為，那斯達克指數雖然接近歷史高點，但在利率維持高檔的環境下，股票投資的吸引力下降。目前 10 年期美國公債殖利率徘徊在 4.4% 左右，股票相對於債券的超額報酬率並不理想。

此外，川普持續施壓聯準會 (Fed) 主席鮑爾降息，也讓市場對聯準會獨立性產生擔憂。

總體經濟風險也在增加。科拉諾維奇指出，本周稍早公布的 ADP 就業報告疲弱，新增就業僅 3.7 萬人，遠低於經濟學家預期的 11 萬人。

不過周五公布的 5 月非農報告顯示，就業成長高於預期，但 4 月和 3 月的數據都大幅下修，成為市場隱憂。

科拉諾維奇表示，修正可能帶來潛在的買進機會，但前提是經濟衰退風險消散。

過去有「半神」美譽的科拉諾維奇去年 7 月離開摩根大通，結束 19 年職業生涯，原因是連續兩年的市場預測失準。