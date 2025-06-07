鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-07 20:30

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儘管投資人工智慧（AI）新創公司從未如此令人興奮，但專家也指出其中潛藏巨大風險。如今，對人工智慧新創公司而言，「成長期」的定義已不再那麼千篇一律。

專家警告：投資成長階段的AI新創存「巨大風險」。(圖：Shutterstock)

根據《TechCrunch》報導，在 TechCrunch AI Sessions 大會上，CapitalG 合夥人 Jill Chase 提出警告，儘管從財務數據來看，有越來越多成立不到一年的 AI 新創企業似乎已進入成熟階段，但它們往往在人力資源、安全機制與高階管理架構方面尚未建立完善。

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Chase 指出，有越來越多的 AI 新創公司成立僅一年，每年經常性收入已達數千萬美元，估值也超過 10 億美元。

Chase 表示：「這樣的成長固然令人振奮，但也讓人擔憂，我可能得以數十億美元估值投資一家 12 個月前還不存在的公司，而整個 AI 產業變化又如此迅速。」

她補充指出，可能此刻就有人正在某個車庫創業，一年後的表現將超越目前市值五千萬美元的公司。然而，這讓所謂的 AI 成長期投資變得更加混亂且難以判斷。

Chase 建議，投資人若要在 AI 領域做出明智決策，應該特別注重創辦人是否具備快速適應市場變化與前瞻性判斷能力。

她以 AI 程式碼生成新創公司 Cursor 為例，稱其成功切入適當時機，選擇正確應用場景，是短時間內快速成長的代表之一。