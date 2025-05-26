微軟也被騙！AI新創Builder.ai被爆「全是人工、沒有智慧」宣告破產

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-26 16:00

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曾獲得微軟 (MSFT-US) 、卡達主權基金（Qatar Investment Authority）與軟銀（SoftBank）青睞的 AI 新創公司 Builder.ai，近日爆出重大詐欺醜聞。

該公司長期對外聲稱擁有先進 AI 技術、能以 AI 開發 App，但實際上是靠印度外包工程師手動撰寫程式碼，甚至向投資人虛報高達三倍營收，估值一度飆破 15 億美元。

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隨著醜聞曝光，公司於 2025 年 5 月宣布破產清算，但令人驚訝的是，該公司騙了全部人 8 年。

Builder.ai 的破產清算通告。（圖：截自 Builder.ai LinkedIn）

Builder.ai 被揭虛構 AI 技術、誇大營收，三大投資巨頭震驚

Builder.ai 的核心醜聞在於其並無真正 AI 能力，卻長期以 AI 之名誤導投資人與用戶，被譏諷為「全是人工，沒有智慧」。

內部知情人士透露，其平台 Builder Studio 實際上使用的僅是老舊的決策樹演算法，大部分開發工作都是由人工完成，而非由 AI 驅動。

創辦人 Sachin Dev Duggal 為事件中心人物，他在 2016 年創辦 Builder.ai 後，成功吸引微軟、軟銀、卡達主權基金等重量級投資者，並於 2023 年完成 2.5 億美元融資。

然而，Duggal 於 2025 年 2 月突然辭職，交由前亞馬遜高管 Manpreet Ratia 接任，試圖止血，但最終仍於 2025 年 5 月資金耗盡、進入破產程序。

打著「讓軟體開發像點披薩一樣簡單」口號吸金，實為大量低薪人力操作

Builder.ai 標榜「讓軟體開發像點披薩一樣簡單」，並推出所謂的 AI 虛擬助理「Natasha」，聲稱能協助非工程背景者輕鬆開發應用程式。

然而，早在 2019 年，《華爾街日報》即指出該平台的 AI 技術「幾乎為零」，事實上由大量開發人力手動撰寫程式，冒充 AI 服務。

多位前員工在 Reddit 論壇爆料，公司早期就已採用「假 AI、真人工」策略，透過低薪聘用印度工程師完成專案，對外卻宣稱由 AI 生成。

部分用戶更反映平台體驗極差，模組缺漏、程式碼無法修改等問題頻繁出現。

Builder.ai 虛報財務資料，資金斷裂全面倒閉

根據內部文件，Builder.ai 曾對高級投資方 Viola Credit 提供虛假財報，隱瞞實際收入與資金使用情形，違反契約條款，導致對方於 2025 年 5 月扣押帳戶內剩餘的 3700 萬美元，並觸發全面違約。

當時公司僅剩 500 萬美元現金，已無力發薪與維持營運，最終向法院聲請破產保護。

根據《金融時報》報導，Builder.ai 尚欠亞馬遜 (AMZN-US) 8500 萬美元、微軟 3000 萬美元，早前微軟甚至還將其平台整合至自家 Azure 雲端服務，可見其信任程度之高。如今，這些合作夥伴成了受害者，蒙受重大損失。

「AI 洗白」危機浮現，業界呼籲強化投資審查

Builder.ai 創辦人 Sachin Dev Duggal 曾被譽為「科技奇才」，14 歲組裝電腦、17 歲為德意志銀行設計交易系統、21 歲創辦雲端公司 Nivio。

Builder.ai 本意是為了讓不懂程式的人也能打造 App，但最終卻因誤導投資人與技術造假而慘淡收場。

這起事件凸顯科技圈中日益嚴重的「AI 洗白」（AI washing）現象。許多公司在實際技術不足的情況下，刻意包裝傳統軟體服務為 AI 產品，以騙取資金與市場認同。