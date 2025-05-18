高通強勢重返資料中心CPU市場！攜手沙烏地AI新創Humain

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-18 15:00

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高通 (QCOM-US) 正式宣布進軍人工智慧（AI） 資料中心市場，並與沙烏地阿拉伯國家支持的新創 AI 公司 Humain 合作，啟動大規模雲端與邊緣運算基礎建設計畫。

這項合作屬於沙烏地公共投資基金（PIF）主導的國家級 AI 發展戰略，雙方已簽署合作備忘錄，象徵高通重返資料中心 CPU 領域。

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高通與 Humain 將聯手打造次世代 AI 資料中心，提供從雲端到邊緣的混合 AI 推理服務。根據高通說法，這些資料中心將建置於沙烏地阿拉伯，目標是為本地與全球企業提供高效率、具擴展性的 AI 解決方案。

高通與 Humain 將聯手打造次世代 AI 資料中心。（圖：截自 Humain 官網）

高通表示，未來將為 Humain 資料中心提供最先進的資料中心 CPU 與 AI 晶片解決方案，包含運用 Snapdragon 和 Dragonwing 處理器技術，全面支援雲端 AI 推理與運算能力，強化資料中心效能與能源效率。

高通和 Humain 表示，他們的資料中心「旨在為政府和企業組織提供高效能、節能的 CPU 和 AI 雲端基礎設施以及雲端到邊緣服務」。

作為合作的一部分，高通還將於沙烏地阿拉伯設立「高通設計中心」，專注於半導體設計與在地人才培育，協助沙國發展先進晶片與 AI 科技產業鏈，強化其在全球 AI 地圖上的戰略地位。

高通總裁暨執行長 Cristiano Amon 表示：「我們很榮幸與 Humain 合作，支持沙烏地阿拉伯實現成為全球 AI 領導者的願景。」

高通近年積極布局伺服器市場，稍早便延攬前英特爾 Xeon 系列伺服器處理器首席架構師 Sailesh Kottapalli。其經手項目包括 x86、Itanium 及多代 Xeon 處理器，凸顯高通重返伺服器 CPU 市場的決心。

2017 年高通也曾推出 Centriq 資料中心處理器，但該計畫於 2019 年喊卡。隨後高通收購專注 Arm 架構 CPU 的新創公司 Nuvia，並將其技術整合進 Snapdragon 處理器，廣泛應用於 Windows 筆電。外界預測，其將成為高通資料中心 CPU 的核心基礎。

此消息發布之際，輝達 (NVDA-US) 也宣布將向沙烏地阿拉伯出口 18,000 顆 AI GPU，協助建置一座 500 兆瓦的 AI 超級資料中心。