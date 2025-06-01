DeepSeek梁文鋒逆勢堅持AGI研發！不盲目追求AI代理熱潮

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-01 17:30

‌



在全球 AI 巨頭如 OpenAI、Google (GOOGL-US) 和中國科技公司如騰訊 (00700-HK) 、阿里巴巴 (09988-HK) 紛紛湧向 AI 代理（Agent）應用之際，中國新創 AI 公司「深度求索」（DeepSeek）卻選擇走一條與眾不同的道路。

DeepSeek 創辦人梁文鋒強調，他們的目標並非短期盈利，而是致力於參與全球科技創新，推動通用人工智慧（AGI） 的長期發展。

‌



有投資人就直言說：「現在只講大型模型已難以獲得資金青睞，必須要有 AI 代理商業故事。」

然而，儘管業界趨勢明確，DeepSeek 仍選擇專注核心模型優化，並仍在 AGI 上下重功夫。

今年 5 月 29 日，DeepSeek 低調推出旗下 R1 模型的升級版本 R1-0528，未採用全新架構，而是透過「後訓練技術」，強化現有模型的推理與邏輯思維能力。這代表該團隊選擇以技術深化，取代追逐短期市場熱點。

根據官方測試資料，R1-0528 在數學與程式設計等高難度推理任務中表現優異，成功超越中國國內主流模型，並接近 OpenAI、Google 等國際領先水準。亮點包括：

推理深度提升：每題平均字元（token）使用量從 12K 增至 23K，思考鏈條更完整；

降低 AI 幻覺率：模型在摘要、改寫等任務的錯誤率降低達 45%-50%；

小模型高效能：透過「思維鏈技術」，8B 小模型效能逼近 Qwen3-235B 超大型模型。

新版 R1-0528 模型已引起中國市場重視，包括騰訊旗下的元寶應用與 QQ 瀏覽器 等多項產品，均已全面接入新版模型。這不僅證明其技術可靠，也顯示 DeepSeek 的路線逐漸獲得產業支持。