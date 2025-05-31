矽谷明星投資人：通用AI大宗商品化 美企恐被DeepSeek蠶食

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-31 00:30

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人稱「網路女王」、曾早期投資 Meta、Spotify 與 Airbnb 等知名企業的矽谷明星投資人瑪麗 · 米克 (Mary Meeker) 警告，OpenAI 等美國人工智慧 (AI) 公司正面臨中國 DeepSeek 等更便宜競爭對手的威脅，由於大型語言模型訓練成本飆升，但定價能力承壓，商業模式前景不明。

米克告訴《金融時報》，新的 AI 進展將催生「多家價值 10 兆美元的公司，而且這些公司可能不會全部位於北美」並補充道：「能夠如此輕易觸及 50 億用戶的市場前所未見，這將帶來巨大的財富創造機會。」

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米克在摩根士丹利擔任網路產業分析師時打響了名號，她的分析預見了 Google、蘋果等公司的成功。她於 2010 年加入矽谷創投公司凱鵬華盈 (Kleiner Perkins)，並在 2019 年共同創立自己的投資公司 Bond，曾多次登上《富比世》雜誌所公布的最佳創投名單 (Forbes Midas list)。

AI 市場爆發性成長 三大新創估值達 4000 億美元

她的公司最新報告指出，從 2022 年底 OpenAI 的 ChatGPT 聊天機器人推出以來，生成式 AI 工具市場如何爆炸性起飛，並在兩年內迅速達到超過 5 億月活躍用戶，刺激創投對眾多競爭對手的投資，也帶動資料中心和其他 AI 基礎設施的投資加速。

2024 年，美國六大科技公司的資本支出更較前一年大幅成長逾 60%，達到超過 2,000 億美元。這也讓這一場大型語言模型 (LLM) 競賽中的三大美國新創 OpenAI、xAI 和 Anthropic，目前合計的估值約達 4,000 億美元。

多重挑戰夾擊 美國 AI 企業陷困境

然而，米克在最新報告中指出，美國企業在大型語言模型開發上雖然起步較早，但現在面臨嚴峻挑戰。首先是模型開發成本飆升。據估計，開發先進模型的成本在八年內增加了 2,400 倍。

同時，競爭威脅日益嚴重。晶片和演算法的大幅升級已大幅降低了模型營運成本，讓包括中國 DeepSeek 在內的競爭對手能夠以更低成本提供 AI 服務，對美國企業的定價能力造成壓力。

更關鍵的是商業模式困境。報告指出，商業模式正在改變中，對於一體適用的 LLM 也出現了新的質疑，針對客製化用途訓練的更小、更便宜 AI 模型正在興起。

通用型 LLM 現在面臨一個尷尬局面：產品越來越像大宗商品一樣趨同、利潤微薄，卻需要燒大把錢來維持競爭力。

財務數據更凸顯這個問題：OpenAI、Anthropic 和 xAI 已迅速達到合計約 120 億美元的年化營收，但他們為此籌集了合計 950 億美元。

根據米克的說法，OpenAI 的估值營收倍數「看起來很昂貴」。由於訓練成本高昂，大多數競爭對手都被擋在門外，而剩下的少數幾家則缺乏明確獲利途徑。

別把雞蛋放同一籃子

便宜 AI 模型大量湧現加上激烈的價格競爭，對消費者來說是好事，但對想要將技術變現的新創公司而言，意味著需要雄厚資金和有耐心的投資人。

米克將這些 AI 公司的處境比作 Uber、亞馬遜和特斯拉，這些企業都曾經歷長期虧損，靠著大量燒錢來建立規模，最終才實現獲利。