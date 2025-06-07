川馬決裂點燃投注熱 離奇賭盤包括「川普關馬斯克」
鉅亨網編譯王貞懿
《商業內幕》周五 (6 日) 報導，馬斯克與川普公開決裂引發賭客瘋狂下注各種可能結果。線上預測平台 Polymarket 和 Kalshi 出現大量賭盤，包括馬斯克是否會取消追蹤川普，甚至川普會否將馬斯克送進監獄等離奇賭注，反映兩人衝突的高度受矚。
這場衝突始於本周稍早馬斯克批共和黨稅改法案「令人作嘔」，最終發展到馬斯克呼籲彈劾川普、川普威脅要取消馬斯克旗下公司政府合約，也讓特斯拉 (TSLA-US) 投資人感到震驚。
以下是截稿前，線上預測平台上出現的最離奇賭注與機率：
1. 馬斯克會在 7 月前取消追蹤川普嗎？
Polymarket 平台上，投注者認為這種情況不太可能發生。周五該情境的隱含機率約為 20%。
2. 川普的 X 帳號會在下周五前被停權嗎？
川普 X 帳號被停權的機率最初為 7.5%，但周五已降至 1%。
3. 馬斯克會創建新政黨嗎？
隨著兩人衝突加劇，馬斯克周四在 X 上發起民調，詢問是否該在美國創建一個「真正代表中間 80% 民眾」的新政黨。截稿前，該民調已獲得超過 560 萬回應，逾 80% 用戶投贊成票。
億萬富翁馬克 · 庫班 (Mark Cuban) 似乎也認同這個想法，他引用了馬斯克的帖子並打了三個勾。
Polymarket 投注者認為馬斯克在 6 月前創建新政黨的機率為 11%，但隨著時間推移機率會上升，到 2025 年底成立新政黨的機率為 26%。
4. 川普和馬斯克會在下周五前公開和解嗎？
馬斯克和川普都暗示有和解的開放性。在 X 上，馬斯克回覆阿克曼 (Bill Ackman) 建議兩人「和平相處」的貼文時說：「你沒說錯。」
不過，但周五就傳出白宮幕僚原本安排了兩人通話，盼能降低火氣，但隨後川普遍回應「不想」與馬斯克通話。
在 Kalshi 平台上，川普和馬斯克下周末前公開和解的機率周五降至 14%，較當日稍早的 36% 大幅下跌。
5. 川普今年會起訴馬斯克嗎？
Kalshi 上，截稿前，川普今年起訴馬斯克的隱含機率約為 15%，但此數字曾一度飆到 49%。
6. 川普會將馬斯克關進監獄嗎？
這是最離奇的賭注之一，不過目前這種結果的預測機率僅有 4%。
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