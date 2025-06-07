川馬決裂點燃投注熱 離奇賭盤包括「川普關馬斯克」

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-07 04:47

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《商業內幕》周五 (6 日) 報導，馬斯克與川普公開決裂引發賭客瘋狂下注各種可能結果。線上預測平台 Polymarket 和 Kalshi 出現大量賭盤，包括馬斯克是否會取消追蹤川普，甚至川普會否將馬斯克送進監獄等離奇賭注，反映兩人衝突的高度受矚。

川普與馬斯克在隔空交火，線上預測平台掀起投注熱。

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以下是截稿前，線上預測平台上出現的最離奇賭注與機率：

1. 馬斯克會在 7 月前取消追蹤川普嗎？

Polymarket 平台上，投注者認為這種情況不太可能發生。周五該情境的隱含機率約為 20%。

馬斯克會不會在七月前取消追蹤川普的賭盤，雖著兩人隔空交火而劇烈波動。（圖: polymarket)

2. 川普的 X 帳號會在下周五前被停權嗎？

川普 X 帳號被停權的機率最初為 7.5%，但周五已降至 1%。

3. 馬斯克會創建新政黨嗎？

隨著兩人衝突加劇，馬斯克周四在 X 上發起民調，詢問是否該在美國創建一個「真正代表中間 80% 民眾」的新政黨。截稿前，該民調已獲得超過 560 萬回應，逾 80% 用戶投贊成票。

億萬富翁馬克 · 庫班 (Mark Cuban) 似乎也認同這個想法，他引用了馬斯克的帖子並打了三個勾。

馬斯科在 X 發起的投票不到兩天，吸引超過 560 萬人參與。（圖: 截自 X 平台 @elonmuck）

Polymarket 投注者認為馬斯克在 6 月前創建新政黨的機率為 11%，但隨著時間推移機率會上升，到 2025 年底成立新政黨的機率為 26%。

4. 川普和馬斯克會在下周五前公開和解嗎？

馬斯克和川普都暗示有和解的開放性。在 X 上，馬斯克回覆阿克曼 (Bill Ackman) 建議兩人「和平相處」的貼文時說：「你沒說錯。」

不過，但周五就傳出白宮幕僚原本安排了兩人通話，盼能降低火氣，但隨後川普遍回應「不想」與馬斯克通話。

在 Kalshi 平台上，川普和馬斯克下周末前公開和解的機率周五降至 14%，較當日稍早的 36% 大幅下跌。

5. 川普今年會起訴馬斯克嗎？

川普或聯邦政府會在明年之前起訴馬斯克或其任何公司或其子公司嗎？(圖: Kalshi)

Kalshi 上，截稿前，川普今年起訴馬斯克的隱含機率約為 15%，但此數字曾一度飆到 49%。

6. 川普會將馬斯克關進監獄嗎？