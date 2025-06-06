鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-06 19:45

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俄羅斯央行周五 (6 日) 宣布，基準利率下調 1 個百分點至 20%，為 2022 年以來首度降息，反映近期俄羅斯通膨壓力出現緩解跡象，也顯示高利率對經濟的壓力日益明顯。

俄羅斯央行三年來首度降息 通膨減壓但仍維持緊縮立場(圖：REUTERS/TPG)

央行在聲明中指出：「目前的通膨壓力，包括核心通膨，持續放緩。」央行認為，持續的緊縮貨幣政策已對需求產生影響，這一點也反映在通膨壓力的減輕上。

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俄羅斯自 2022 年全面入侵烏克蘭以來，面臨嚴重的價格上漲與經濟調整壓力。俄央行自 2023 年 7 月起陸續升息至 21% 的歷史高點，以抑制高於目標水準的通膨。

儘管如此，4 月的年化通膨率依然高達 10.2%，高於央行 4% 的中期目標。不過，根據央行最新估計，4 月經季調後的通膨率已放緩至 6.2%，5 月更接近 4% 目標。

央行表示，儘管當前通膨壓力下降，但仍存在部分物價持續上漲的風險，特別是在價格預期屢次攀升的背景下。5 月，俄羅斯通膨預期連續第二個月上升，達到 13.4%。

此外，俄央行指出，盧布兌美元升值曾對價格壓力有所緩解，但因地緣政治不確定性依然存在，包括烏克蘭戰事和全球貿易緊張局勢，盧布走勢恐面臨回調風險。

市場普遍預期本次降息幅度為 100 個基點，而《彭博》訪調的部分經濟學家則預測可能降息至 200 個基點。不過，也有部分專家認為本次降息並非寬鬆周期的開端，而是一次政策調整。

《彭博》經濟學家 Alex Isakov 指出，俄央行仍會在未來數月保持謹慎態度，可能維持利率不變，或每次僅小幅調降 100 個基點，以避免經濟硬著陸，但不太可能避免 2025 年經濟成長放緩至約 1%。

俄羅斯經濟部長芮希尼科夫 (Maxim Reshetnikov) 近期也呼籲寬鬆貨幣政策，以防止部分產業過度降溫。央行總裁納比烏林娜 (Elvira Nabiullina) 則重申，將視通膨及預期下滑的速度與持續性，決定後續利率調整步伐，並承諾必要時維持緊縮政策至 2026 年，以確保達到通膨目標。