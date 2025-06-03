鉅亨網編譯段智恆 2025-06-03 00:40

‌



蘋果 (AAPL-US) 即將於美國當地時間 6 月 9 日舉行一年一度的開發者大會 (WWDC)，並承諾將發布一系列「突破性更新」。然而，花旗 (C-US) 研究團隊周一 (2 日) 指出，投資人對此次活動的期待值偏低。

蘋果WWDC即將登場 花旗：Siri更新缺席投資人情緒偏空(圖：REUTERS/TPG)

花旗表示，市場期待已久的 Siri 人工智慧 (AI) 更新，預料將不會出現在今年的 WWDC 上。該團隊指出，這項更新的發布已無限期延後，可能要等到下一個作業系統的更新周期才會登場，「但確切時間點仍不明朗」。蘋果執行長庫克在 5 月初與投資人電話會議上坦言，公司需要「更多時間完成這些功能，以達到我們的高品質標準」。

‌



庫克先前曾表示，Siri 的 AI 更新可望於「未來一年」內推出。花旗分析師認為，這項延後的決策可能是導致投資人對 WWDC 期待值偏低的主因之一。他們在 3 月的報告中就曾警告，Siri 更新的延後恐將衝擊全年裝置銷售表現。

蘋果仍具備 AI 競爭力

儘管 Siri 更新延後，花旗分析師周一強調，蘋果仍準備迎接「個人 AI 伺服器裝置」的時代，也就是將 AI 模型直接整合至裝置上。該行分析師看好蘋果在「軟硬體與服務的全方位整合」上具備競爭優勢。

另一個亮點是，蘋果目前擁有 23.5 億名活躍用戶，能夠從中擷取大量資料以「優化使用者體驗」。花旗持續對蘋果股票給予「買進」(Buy) 評等，目標價為每股 240 美元。

分析師預期，投資人本次 WWDC 將聚焦於蘋果智慧助理 Apple Intelligence 的最新進展，包括拓展更多市場以及與 OpenAI 以外的夥伴合作 (該合作關係於 2024 年首次宣布)。

iOS 26 與 Vision Pro 整合

報告同時指出，雖然活動細節尚未對外揭露，但市場臆測持續升溫。花旗團隊提到一個流傳的傳聞，即蘋果計劃將作業系統命名模式改為以年份命名，例如在活動中宣布的作業系統將命名為「iOS 26」等。

此外，分析師也預期，蘋果可能會在此次 WWDC 上推出大規模的使用者介面 (UI) 改版，使其「更一致且更簡單」，並朝向 Vision Pro(混合實境頭戴裝置) 作業系統的風格靠攏。