還在觀望？6大QA判斷：現在是不是買債黃金期
鉅亨網新聞中心
聯準會自去年降息 4 碼以來，市場持續期待進一步寬鬆，但至今仍按兵不動。面對聯準會降息放緩及美國高關稅政策，市場不確定性高，債市是否仍具避風港功能？本文彙整投資人最關心的債市議題，結合專家分析與數據，提供全方位解析與操作建議。
Q1：美債遭降評，避險地位受影響嗎？
繼標普、惠譽後，穆迪也將美債信評由 3A 最高等級降至 2A，引發關注。但歷史經驗顯示，美債即使降評，美債仍較其他資產，具相對高的防禦能力。
瀚亞投資團隊指出，2021 年標普降評後，市場憂慮經濟前景，資金反而湧入美債，推高價格；2023 年惠譽降評，美債短期波動加劇，但兩三個月後因經濟隱憂，資金再度回流，價格迅速反彈。當前情勢如出一轍，在高關稅政策陰影下，雖就業數據尚稱穩健，但未來成長恐受壓抑，企業招聘態度轉保守。即便美債不再擁有最高評等，只要經濟前景不明，仍會吸引資金湧入，美債避險地位不變。
Q2：美債是否會出現大規模拋售？
在美國總統川普推動「對等關稅」後，市場一度傳出中國、日本等國拋售美債，但實際資金流向顯示，並未出現系統性撤離，而是進行存續期的調整。
瀚亞投資團隊指出，實際上資金僅是轉向中短天期美債或評級較高的企業債，尤其偏好 5 至 7 年期、殖利率具吸引力的債種。反映投資人傾向在不確定環境中，兼顧追求穩定收益與資本保全的雙重目標。
Q3：是否該等聯準會降息後再進場債市？
聯準會自去年降息 4 碼後始終按兵不動，主要因硬數據如房價、工業製造、勞動力、零售銷售等實質經濟表現仍穩健。然而，受關稅衝擊影響，軟數據表現偏弱，美國 PMI 已連續兩月下滑、ISM 指數更跌至五個月新低（48.7），反映景氣前景不容樂觀。
尤其當前高利率環境下，企業營運壓力加劇，例如汽車產業因車貸利率飆升，銷售明顯下滑，顯示高利率不易長期支撐經濟。瀚亞投資團隊分析，一旦經濟衰退風險升高，聯準會勢必加快降息，屆時債券價格將上揚。投資人不宜等到降息循環啟動、殖利率大幅下滑後才追高進場，避免重蹈股市 V 型反轉後才追高的覆轍。
Q4：川普高關稅政策趨緩，投資「股優於債」？
雖然美國與部分國家達成「看似優惠」的關稅協議，但實際底線仍至少 10%。以英國為例，儘管每年對美國有逾百億美元順差，仍被課徵 10%，顯示其他國家起跳稅率恐更高。即使多國陸續取得較佳條件，整體關稅政策對經濟壓力依然存在。
目前市場關注焦點在於尚未拍板的半導體關稅。然而川普力推製造業回流，短期內難有讓步，持續壓抑股市表現，也進一步凸顯債券的防禦價值。
瀚亞投資團隊認為，各類債券中，金融債因貿易曝險低、發行穩定，展現出最強韌性。隨著關稅不確定性逐步消化，A 評級以上投資等級債發行量回溫最快，其中金融債表現尤為突出，截至 4 月底發行年增 5%，而非金融債減少 2%，顯示金融機構仍具獲利與成長潛力。
Q5：為何投資等級債最具吸引力？
在各類債種中，投資等級債最為看好，瀚亞投資團隊分析原因有四：
1. 殖利率處歷史高檔：
過去低利時代，公債與投資等級債多僅有 2% 至 3% 的殖利率，逾 5% 常見於非投資等級債。隨聯準會大幅升息，近兩年投資等級債殖利率升破 5%，創十年新高。且相較非投資等級債，投資等級債違約風險低，卻能享有相近收益，堪稱難得的投資機會。
歷史數據亦顯示，當殖利率超過 5% 時，投資級債未來 1 至 3 年平均報酬為低於 5% 時的兩倍。值此降息循環前夕，更應把握這波歷史高檔殖利率的布局良機。
2. 價格折價，具資本增值潛力
高殖利率反映債券價格處於低點，為布局良機。自 2000 年來，投資等級債百元報價低於 95 僅三次。歷史統計顯示，於此價位進場，持有 1~3 年後平均報酬為高於 95 時的兩倍，兼顧高息與增值空間。
3. 防禦性佳，對抗市場修正
彭博統計，過去 50 年美股空頭期間，投資等級債平均跌幅遠低於股市，甚至多次逆勢上漲。例：2002 年科技泡沫股市大跌 23.4%，投資等級債逆勢上漲 10.2%；2008 年次貸風暴股市跌 38.5%，投資等級債僅跌 6.8%；2025 年以來，股市因關稅下跌 15%，投資等級債則逆漲 0.6%。因此，面對美國高關稅與經濟衰退風險，投資等級債有助強化資產防禦力。
4. 降息循環利多，表現領先
自 2024 年 9 月聯準會開啟降息，聯準會利率點陣圖預期 2025~2026 年仍有降息空間。回顧過去五次降息，標普 500、投資等級債及非投資等級債三大資產中，無論短中長期表現，投資等級債皆名列前茅，為最佳布局首選。
Q6：債券基金該如何選？
在殖利率高檔、政策方向不明的環境下，建議優先布局「高收益、低波動、優信用」的投資等級債券基金。以瀚亞投資 - 優質公司債基金 (本基金配息來源可能為本金) 為例，該基金持有標的前十大發行人，皆為歐美知名大企業或政府相關債，有效確保資產品質，在市場波動時提供穩健防護。
根據彭博數據，截至 2025 年 3 月底，該基金各期間年化波動度均低於同類型基金中位數，穩健表現位居同類前段，展現優異風險控管能力。投組殖利率達 5.1%，優於美國 MBS（不動產抵押債）、ABS（資產擔保證券）及政府債等投資級資產，兼具收益與防禦雙重優勢。* 平均到期殖利率計算方式：係假設基金投資組合中各資產持有至到期所獲得的收益，佔投資組合總市值而計算之年均報酬率。平均到期殖利率不代表基金報酬率。
同時，該基金以 10 年期以下的短中長期債券為主，降低長天期利率風險。值得一提的是，金融債占比超過三成。由於金融業受貿易衝擊較小，信評維持高檔，發債積極，反映對未來獲利具信心，也有助於債價穩定。因此，今年市場波動期間，該基金憑藉金融債配置展現出相對穩健的表現。
警語
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此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另內容如涉新興市場之部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額；本基金主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險及政治、經濟風險，本基金配息政策及投資風險揭露於基金公開說明書，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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