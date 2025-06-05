〈房產〉房市交易雖冷但新案開價不妥協　雙北、新竹添高價生力軍

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-05 10:32

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市調機構彙整今年 1-5 月北北桃竹亮相新案單坪開價最高資訊，台北市為大安區遠企商圈的「德運安和」，平均每坪 200 萬元；新北市則又有開出三位數案，爲中和區捷運永安市場站生活圈的「漢皇方圓」，平均單價 120 萬元。

房市交易雖冷但雙北、新竹添高價生力軍。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，在雙北之外 ，桃園市是鄰近藝文特區的「大和御品苑」，單坪均價 71 萬元；新竹地區為竹北市高鐵特區的「富源豐岫」，每坪平均價是 90 萬元，住展除認為，今年來了桃園市開價相對保守以外，台北市、新北市與新竹地區都維持一定水準。

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展望後況，住展發言人陳炳辰分析，已作預告的高價新案尚有台北市西華飯店改建豪宅案、新竹地區竹北市的大陸建設新案，而新北市雖不易再有高於此次統計案，但新店區、板橋區、中和區應還會有單價百萬元案推出，地段與品牌特性讓建商面對房市冷氣團不輕言低頭，更透露市場期待價格修正難在體質健全的區段與建案發酵，蛋黃區房價依然站在高崗上。

觀察雙北與新竹地區的最高單價案，陳炳辰指出，台北市單價 200 萬俱樂部與新北市的百萬宅再添生力軍，「德運安和」位和平東路、敦化南路一帶精華地段，具備豪宅聚落元素，且區域新推出豪宅案不多，增添稀缺價值。「漢皇方圓」也座落房價優勢地帶四號公園周邊，再次彰顯公園宅的加分特性，生活採買與捷運交通可仰賴捷運永安市場站商圈，且建商知名度高，又規畫出小坪數產品，加上中和區的買氣因內需強而穩定，令該案勇於跟進板橋區、新店區、三重區、永和區的新案單價破百萬元腳步，成為中和區第一高價案。

在新竹地區的「富源豐岫」開價 9 字頭高水位，看齊去年鄰近新案「學好」，主因竹北市高鐵特區的地域特性，也有優質學區效益，讓從去年醞釀一段時間，於今年正式推出的該案保有信心。