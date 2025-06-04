〈房產〉房市交易冷土地交易也受累 首季土地成交筆數探9年新低

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-04 17:48

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經歷去年台灣央行第七波信用管制措施，全台房市表現持續低迷，讓土地移轉也冷清不少。住商機構統計內政部資料，全台第一季土地買賣移轉筆數僅 11 萬 1056 筆，創下自 2017 年以來同期最低。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，房市趨冷情況下，令開發商購地腳步趨緩，致使全台土地市場也是冷颼颼。

房市交易冷土地交易也受累 首季土地成交筆數探9年新低。(鉅亨網記者張欽發攝)

至於土地拍賣市場也頗為冷淡，第一季拍賣移轉量僅 3015 筆，為 2015 年以後同期新低，僅有贈與表現相對穩健。

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由內政部統計，2025 年第一季全台土地各類移轉筆數中，買賣移轉為 11 萬 1056 筆，較 2024 年同期大減 19.8%，也是自 2017 年以來新低；拍賣筆數為 3015 筆，較去年減少 17.8%，為 2015 年以來最低；繼承筆數為 10 萬 8,535 筆，相較去年同期略增 1.9%；贈與筆數為 5 萬 7284 筆，與去年筆數相近，表現相對強勢。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，觀察歷年來數據，土地市場與市場景氣高度連動，如 2016 年受房地合一稅影響，全台房市翻轉與重挫，進而使當年度第一季土地買賣移轉筆數僅 8.5 萬筆，直到疫情後房市多頭再起，土地交易市場於 2021、2022 年達到高峰，但到了 2023 年受《平均地權條例》修法影響，土地市場而再度趨冷，直至隔年有新青安議題讓多頭再起，今年初國際政經及台灣央行態度與實際貸款等問題，讓土地市場熱度衰退不少。

值得注意的是，今年第一季土地拍賣移轉筆數創歷年來新低，賴志昶指出，主因有二，主要是去年底直至今年初的房市空頭，雖有政策壓抑，但市場價格並未全面下修，市場仍有買盤，土地遭到法拍者不多，導致法拍市場供給稀缺；二是房市趨冷情況下，買方進場更為謹慎，加上現行制度與市場狀況使然，法拍「甜甜價」已不復見，市場買氣直線下滑，供需兩端都明顯萎縮。