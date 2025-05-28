〈房產〉台中市政府規劃BOT在水湳經貿園區打造多功能超級巨蛋

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-28 17:49

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台中市政府今 (28) 日正式公告徵求民間自提 BOT 案，預計於水湳經貿園區打造可容納 3 萬人以上的多功能超級巨蛋，最快 2030 年前完工啟用，可望成為全台第二座超級巨蛋。

台中市府提出的此一容納 3 萬人以上的多功能超級巨蛋，基地位於西屯區水湳經貿園區中央球場及周邊公有土地，面積達 16.35 公頃。用地條件足，鄰近綠線捷運文華高中站、文心櫻花站，未來橘線 O09 站距基地僅約 400 公尺，台中高鐵站與台中國際機場也在半小時車程內，交通節點優勢明顯。

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台中市長盧秀燕指出，此一多功能超級巨蛋案為促參法下的民間自提 BOT 案，政府提供土地，由業者投資興建與營運。大巨蛋規劃地點為水湳經貿園區創研一用地，該基地為市府所有且屬素地，無需拆遷、徵收或地目變更，具快速推動等優勢。市府希望大巨蛋比照東京巨蛋模式，結合大型體育、藝文活動場館與商場、飯店、娛樂設施等，打造民眾休閒生活的新地標。

對於完工時程，盧秀燕表示，後續將依程序進行可行性評估與投資計畫徵求，預計一年多內完成評選，若一切順利，施工期約需 3-4 年，有望在 2030 年前啟用，成為台灣繼台北後動作最快的超級巨蛋城市。