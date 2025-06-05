鉅亨網編譯段智恆 2025-06-05 02:50

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美國總統川普周三 (4 日) 表示，他與俄羅斯總統普丁通話超過一小時，討論了烏克蘭對俄羅斯飛機的最新攻擊事件以及與伊朗的核談判。川普在社群平台 Truth Social 上發文表示，雖然與普丁的對話「很不錯」，但「並不會立即促成和平」。

川普與普丁通話 討論烏克蘭空襲與伊朗核問題(圖：REUTERS/TPG)

據川普表示，普丁在通話中誓言將對烏克蘭此次突襲俄軍機場的行動進行報復。烏克蘭方面表示，該行動擊中了超過 40 架俄羅斯轟炸機，震撼俄軍。

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克里姆林宮隨後證實這次通話，正值俄烏戰爭爆發三年多後戰火持續延燒之際。川普補充說：「普丁在通話中強調，他必須對最近對俄機場的攻擊做出回應。」

川普的貼文並未說明，他是否在 75 分鐘的對話中試圖勸阻普丁不要採取進一步軍事行動。

除了烏克蘭局勢，雙方還談及伊朗的核計畫。川普寫道：「我們還討論了伊朗，以及伊朗必須迅速做出與核武器有關的決定這一事實！」他指出：「我向普丁表示，伊朗不能擁有核武器，對此我們立場一致。」

川普補充，普丁「暗示他將參與與伊朗的討論，並可能在促成迅速達成結論方面發揮作用」。

川普指出，他相信伊朗方面對於決策「拖拖拉拉」，並強調：「我們必須在非常短的時間內得到明確的答案！」

圖：川普 Truth Social

川普過去在競選總統時曾多次誇下海口，聲稱只要上任一天就能結束俄烏戰爭，但迄今為止，他的和平談判或停火倡議均未取得重大進展，雙方在領土爭議上依然分歧嚴重。

與此同時，拜登政府時期的華府與基輔之間的緊密聯盟也出現裂痕，川普及其團隊近期對烏克蘭總統澤倫斯基的態度轉趨批評。