川普調高鋼鋁關稅 墨西哥：不公平、無法律依據
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）周三（4 日）表示，美國宣布提高鋼鋁關稅是一項「不公平的措施」，沒有法律依據，因為墨美間存在貿易協定。
薛恩鮑姆宣布，當天將與全國鋼鐵和鋁業商會舉行會議，經濟部長埃布拉德也會與美國商務部長會面。
薛恩鮑姆說，如果墨西哥不能與美國達成協議，將會採取因應措施。
美國總統川普周三簽署行政命令，將鋼鐵和鋁的進口關稅從 25% 提高到 50%，美國東部時間周四凌晨 00 時 01 分起生效。
這是今年 3 月以來美國第二次上調鋼鋁進口關稅。鋼鋁是汽車、罐頭食品等產品的關鍵原料。
不過，美國從英國進口的鋼鋁關稅仍維持在 25%。川普表示，這反映了英國與美國正在進行的貿易談判。
川普說，大幅上調鋼鋁進口關稅的目的，是確保美國鋼鐵行業的未來。
上周五川普在賓夕法尼亞州視察美國鋼鐵公司一座工廠時宣布，將把鋼鋁進口關稅從目前的 25% 提高到 50%，並聲稱此舉將有助於保護美國鋼鐵產業。
美國是全球最大鋼鐵進口國，加拿大、巴西和墨西哥是美國前三大鋼鐵供應國。統計數據顯示，歐洲約 25% 鋼鐵外銷到美國。
川普在第一任期內也曾對鋼鐵徵收 25% 關稅，對鋁徵收 10% 關稅，後來美國給予幾個貿易夥伴免稅配額，包括加拿大、墨西哥和巴西。川普於今年 3 月終止這些豁免，開始對所有進口鋼鐵和鋁徵收 25% 關稅。
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