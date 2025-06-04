鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-04 00:30

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中國電動車製造商蔚來汽車 (NIO) 周二 (3 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第一季 (截至 3 月 30 日) 財報，顯示在中國市場競爭加劇及營運支出增加下，公司淨虧損擴大，但營收仍維持成長。

〈財報〉蔚來汽車Q1虧損擴大 研發支出調整盼年底損益兩平(圖：REUTERS/TPG)

Q1 營收增 21% 但虧損擴大

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蔚來第一季淨虧損達人民幣 68.9 億元 (約合 9.57 億美元)，高於去年同期的 52.6 億元人民幣；營收則成長 21%，達人民幣 120.3 億元，主要受惠於電動車交付量增加。根據 Visible Alpha 調查，市場預期淨虧損約為人民幣 56.4 億元，營收預估則為人民幣 122 億元，略低於市場預期。

該公司財務長 Stanley Yu Qu 表示，公司計劃自第二季起持續改善營運表現及成本效率，並預期第二季電動車交付量將達 72,000 至 75,000 輛，營收將介於 195.1 億元至 200.7 億元人民幣，較上季增長 12% 至 15%。

研發支出調整 朝年底損益平衡邁進

面對持續虧損，蔚來執行長李斌在財報電話會議上表示，公司將積極控制成本，計畫將每季研發支出縮減 20% 至 25%，至 20 億至 25 億元人民幣，以期達到今年第四季損益平衡的目標。他強調，公司在供應鏈重組及團隊精簡方面已有「重大進展」，預期節省的營運成本將在第二季財報上反映出來。

蔚來同時指出，公司將持續推進新產品週期布局，預計在 2025 年推出九款新車型，涵蓋 ONVO 與 Firefly 等新品牌，進一步搶攻大眾市場。德意志銀行分析師王彬指出，儘管蔚來 5 月銷售未達預期，但 6 月可望環比成長 22%，帶動單季交付量創新高。

蔚來美國存託憑證 (ADR) 在紐約盤前交易下跌 2.8%，年初至今表現不如理想汽車 (LI-US) 與小鵬汽車 (XPEV-US)，分別上漲 24% 及 65%。截稿前，蔚來汽車(NIO-US) 美股 ADR 上漲 1.28%，每股暫報 3.57 美元。