〈陸股盤後〉中國五部門展開新能源車下鄉活動 三大指數走高
鉅亨網新聞中心
中國股市三大指數周三（4 日）收盤同步走高，利多是中國五部門展開 2025 年新能源車下鄉活動。
滬指周三漲 0.42% 報 3,376.2 點，深證成指漲 0.87% 報 10,144.58 點，創業板指漲 1.11% 報 2,024.93 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.1776 兆元。
旅遊、食品飲料、紡織服裝類股拉升，煤炭、有色、房地產、券商、釀酒族群上揚。
據《財聯社》周二報導，中國工業和信息化部、國家發展改革委、農業農村部、商務部、國家能源局展開 2025 年新能源車下鄉活動，選取一批新能源車推廣比例不高、市場潛力較大的典型縣域城市，舉行若干場專場活動。
以此為中心輻射周邊鄉鎮，結合地區特點展開若干場特色活動。
中國政府說，要與縣域充換電設施補短板試點、智慧網聯車「車路雲一體化」試點等工作形成協同效應，推動優質資源向鄉村地區傾斜。
中國政府表示，要鼓勵各類新能源車生產、銷售、金融、充換電及售後服務等領域市場主體共同參與，結合以舊換新、縣域充換電設施補短板等政策工具，定制「購車優惠 + 用能支持 + 服務保障」一體化促銷方案，健全覆蓋購車、用車、養車全周期售後服務網絡。
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