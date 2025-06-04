〈陸股盤後〉中國五部門展開新能源車下鄉活動 三大指數走高

鉅亨網新聞中心 2025-06-04 16:32

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中國股市三大指數周三（4 日）收盤同步走高，利多是中國五部門展開 2025 年新能源車下鄉活動。

中國五部門展開新能源車下鄉活動，三大指數走高。（圖：Shutterstock）

滬指周三漲 0.42% 報 3,376.2 點，深證成指漲 0.87% 報 10,144.58 點，創業板指漲 1.11% 報 2,024.93 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.1776 兆元。

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旅遊、食品飲料、紡織服裝類股拉升，煤炭、有色、房地產、券商、釀酒族群上揚。

據《財聯社》周二報導，中國工業和信息化部、國家發展改革委、農業農村部、商務部、國家能源局展開 2025 年新能源車下鄉活動，選取一批新能源車推廣比例不高、市場潛力較大的典型縣域城市，舉行若干場專場活動。

以此為中心輻射周邊鄉鎮，結合地區特點展開若干場特色活動。

中國政府說，要與縣域充換電設施補短板試點、智慧網聯車「車路雲一體化」試點等工作形成協同效應，推動優質資源向鄉村地區傾斜。