川普支持的民族派波蘭候選人納夫羅茨基險勝！恐衝擊親歐政府走向

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-06-02 17:20

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波蘭 2025 年總統大選結果揭曉，具民族主義立場的「法律正義黨」（Law and Justice Party）候選人卡羅爾 · 納夫羅茨基（Karol Nawrocki）以 50.89% 的得票率險勝中間派「公民聯盟」（Civic Coalition）候選人、現任華沙市長佐薩斯科斯基（Rafal Trzaskowski），成為新任總統。

川普支持的民族派波蘭候選人納夫羅茨基險勝。(圖:REUTERS/TPG)

《路透》報導指出，納夫羅茨基承諾將捍衛波蘭主權，批評歐盟布魯塞爾對國內政策「過度干預」，並可能延續現任總統杜達（Andrzej Duda）屢次否決政府改革的路線，對波蘭親歐盟的圖斯克（Donald Tusk）政府構成嚴重挑戰。

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《CNBC》指出，此次大選不僅左右波蘭內政，也深深牽動美國、歐洲各國、俄羅斯與烏克蘭的外交布局。波蘭新政府對歐盟及北約的態度變化，將引起國際間密切觀察。

波蘭在俄烏戰爭中長期扮演前線支援角色，為烏克蘭提供大量軍援與人道資源。但納夫羅茨基在競選期間對基輔立場明顯轉趨保留，反對烏克蘭加入北約，強調應優先保障本國利益與資源分配。

此外，納夫羅茨基也在競選中承諾，確保經濟和社會政策有利於波蘭人，而不是其他國籍的人，包括來自鄰國烏克蘭的難民。

在競選期間，美國國土安全部長克莉絲蒂 · 諾姆（Kristi Noem）甚至還曾公開背書納夫羅茨基，形容他將成為像川普一樣的「強人領袖」，稱其若勝選將「讓歐洲乃至全世界都見證到波蘭的強大和自由」。

選後，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）與羅馬尼亞極右領袖西米翁（George Simion）紛紛祝賀其當選，強化了東歐保守與疑歐陣營的凝聚力與影響力。

儘管與歐盟價值觀存在分歧，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）對納夫羅茨基表達祝賀，強調歐盟將繼續與波蘭保持「良好合作關係」。波蘭是歐盟第六大經濟體，亦為 2024 年最大資金淨受益國，雙方關係仍具高度互賴性。

納夫羅茨基年僅 42 歲，為政壇新面孔，曾任國家紀念研究所所長，擅長運用歷史敘事強化民族主義論述。此次當選，代表波蘭總統將更頻繁使用否決權阻擋自由派政府的司法改革、墮胎法修正等政策。