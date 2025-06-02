鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-02 15:10

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以色列央行周日 (1 日) 宣布，全球知名經濟學家、以色列央行前總裁暨聯準會 (Fed) 前副主席費雪 (Stanley Fischer) 於當地時間上周六 (5 月 31 日) 逝世，享年 81 歲。這位橫跨學術界、國際金融機構與中央銀行的傳奇人物，以其對全球經濟政策的深遠影響和卓越的學術成就，在國際社會引發廣泛哀悼。

「央行之父」經濟學泰斗費雪辭世：培養伯南克、德拉吉的一代宗師 (圖:Shutterstock)

擁有美國和以色列雙重國籍的費雪，職業生涯始於麻省理工學院 (MIT) 經濟學教授，期間培養了伯南克、德拉吉與桑默斯等全球政經領袖。

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1994 年出任國際貨幣基金 (IMF) 第一副總裁期間，費雪主導應對了墨西哥貨幣危機、亞洲金融風暴等重大事件，其雷厲風行的工作風格甚至讓時任總裁康德蘇 (Michel Camdessue) 黯然失色。

2005 年返回以色列後，費雪帶領以色列央行在 2008 年全球金融危機中率先降息，後又推行通膨目標制改革，讓該國成為危機期間唯一保持正成長的已開發國家，以色列央行更被國際權威機構評為全球最高效央行。

在政策實踐與學術研究的雙軌並進中，費雪也留下深刻印記。他參與編撰的《宏觀經濟學》教材被全球大學奉為經典，與布蘭夏 (Oliver Blanchard) 合著的研究生教材更成為貨幣政策研究者的必讀文獻。

此外，費雪創辦的《NBER 宏觀經濟學年刊》持續推動著學術探索，而他在 MIT 授課時要求學生「邊跑步邊展示論文」的獨特教學法，至今仍被學界津津樂道。

布蘭夏前年對費雪評論道：「很難想像還有哪位在世的宏觀經濟學家，透過自己的研究、學生和政策決策，對世界各地的宏觀經濟政策產生如此大的直接和間接影響。」他跟費雪合著的《宏觀經濟學講義》於 1989 年出版。

Fed 主席伯南克也回憶道，「費雪不僅是政策制定者，更是思想建築師」，並指恩師曾遞給他一本《美國貨幣史》並斷言：「若你為此書興奮，就該投身貨幣經濟學」。

歐洲央行前總裁德拉吉則感慨：「他教我們如何在危機中保持冷靜，又如何在復甦時精準施策。」IMF 總裁喬治艾娃則評價費雪稱「用學術智慧與政治勇氣重塑了全球經濟治理範式」。

儘管卸任多年，費雪的警示仍具現實意義。2017 年離任 Fed 副主席前夕，他曾公開警告川普政府放鬆金融監管的短視行為，並預言將動搖全球經濟穩定之錨。