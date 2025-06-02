川普政府大砍聯邦IT預算！GSA要求戴爾、CDW等科技商提出降價方案

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-02 12:39

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隨著美國川普政府持續推動削減聯邦開支，美國總務署（GSA）最新將審查對象從顧問公司擴大至科技供應商。GSA 近日已向包括戴爾 (DELL-US) 與 IT 公司 CDW (CDW-US) 在內的 10 家科技公司發出公文，要求檢討其服務定價與成本結構，並提出具體節支方案。

川普政府大砍聯邦IT預算。(圖：Shutterstock)

GSA 要求戴爾提出具體節支方案。(圖：Shutterstock)

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根據《華爾街日報》（WSJ）報導，川普政府正在將其支出審查範圍從埃森哲和德勤（Deloitte）等顧問公司，擴大到審查一系列為聯邦機構提供有時不太知名的技術服務的公司簽訂的合約。

這些被 GSA 點名的公司多屬「經銷聯盟」（Value-Added Resellers），專門將不同的科技產品與服務組合後提供給政府部門。

GSA 指出，聯邦政府每年在 IT 產品與服務上的支出高達 820 億美元，過去複雜的採購流程導致「過度加價，增加納稅人成本」，因此「這種情況必須改變」。

此信由 GSA 聯邦採購服務處專員 Josh Gruenbaum 發出，要求業者在 6 月 11 日前提供詳細回應，包括服務價格、利潤結構與潛在削減空間。戴爾與 CDW 目前尚未對此行動發表評論。

儘管馬斯克即將離開政府效率部（DOGE），但政府內部官員表示，減少浪費的更廣泛努力將持續下去。

根據知情人士透露，自今年 1 月以來，聯邦政府已取消 11,297 項合約，涵蓋 60 個聯邦機構，總計節省高達 330 億美元。被取消的合約內容涵蓋財政部、教育部等機構的專案管理與 IT 服務。

除了科技公司外，GSA 亦持續與顧問業者如德勤（Deloitte）、Guidehouse 等進行合約重審與重新定價。目前已終止 2,809 筆顧問合約，後續協商仍在進行中。

GSA 此次行動是其「OneGov」統合採購政策的一環，目的是簡化聯邦機構的採購流程，並全面導入「基於成果」的合約，即承包商需完成特定成果才能獲得報酬。先前該政策已於顧問公司中試行，此次則擴展至科技供應鏈。

川普總統於 4 月中簽署行政命令，要求政府部門優先購買現成商用產品，並直接向製造商採購，減少中間商，以降低成本、提高效率。

此外，GSA 也與各聯邦機構合作，積極推動由現有政府員工承接原本外包的項目，減少依賴外部廠商。Gruenbaum 表示：「我們不需要把所有業務外包，也不需要總是選擇客製化服務或產品。」