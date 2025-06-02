鉅亨網編輯林羿君 2025-06-02 14:04

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川普政府正推動廢除拜登時期對阿拉斯加龐大石油儲備區的大部分鑽油限制。該地區估計蘊藏有 87 億桶可開採的原油。

川普將廢拜登舊政 開放阿拉斯加石油鑽探。(圖:shutterstock)

美國內政部長柏根（Doug Burgum）週日在美國最北端的聚落阿拉斯加州烏特恰維克 (Utqiagvik) 的市民大會上，宣布這項政策轉向計畫。當時他與川普內閣成員一同造訪阿拉斯加，推動當地的能源開發。

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美國能源部長克里斯萊特（Chris Wright）預期，阿拉斯加的石油開發將加速，北坡（North Slope）的產量甚至可能增加四倍。他批評過去幾年的政策「壓抑」了該地區的潛力。

環保人士則主張，拜登政府的這項規定對保護北極這片原始地帶至關重要。這片地區涵蓋廣大苔原與濕地，野生動物豐富。他們強調，在全球暖化日益嚴重的背景下，開採這座儲量龐大的油田並無足夠正當理由。

根據新提案，公眾將有 60 天時間發表意見，這也為政策快速翻轉及儲備區重新啟動租賃鋪平道路。支持原本保護措施的保育人士可能會對這項轉變提出聯邦訴訟挑戰。

該措施將為阿拉斯加國家石油儲備區（National Petroleum Reserve–Alaska）開啟新的石油與天然氣開發機會。該區位於州西北部，占地 2,300 萬英畝，面積相當於印第安納州，約在一世紀前被劃定為海軍的能源來源。

這一行動是對川普在 1 月就任總統後簽署的行政命令的回應。該命令要求推動一系列政策改革，目的是擴大阿拉斯加的石油、天然氣及礦產開發。

根據美國地質調查局 2017 年的評估，該儲備區估計蘊藏約 87 億桶可開採原油。隨著近期發現的油田開發，產量預計將大幅上升。阿拉斯加預測，該儲備區的原油日產量將從 2023 財年的 15,800 桶，增至 2033 財年的 139,600 桶。

川普的這項措施將撤銷前總統拜登於 2024 年推行的規定。該規定將儲備區中的 1,300 萬英畝劃為「特殊區域」，限制未來的石油與天然氣租賃活動，同時維持對國家石油儲備區（NPR-A）中 1,060 萬英畝土地的租賃禁令。