鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-06-02 16:20

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美國經濟學家、紐約哥倫比亞大學永續發展中心主任薩克斯 (Jeffrey D. Sachs) 最新表示，美國總統川普希望在今年結束烏克蘭衝突，但基輔方面對此不感興趣，但若實現和平，烏克蘭有實現經濟多元化的潛力。俄烏兩國今 (2) 日稍晚將在土耳其伊斯坦堡舉行第二輪談判。

俄烏第二輪談判今在伊斯坦堡登場！美經濟學家薩克斯：川普想結束衝突 但基輔不感興趣

當被問及是否認為今年能達成烏克蘭衝突解決方案，以及川普是否有意推動此事時，薩克斯說：「這是個好問題。衝突本可在今年解決，也應該在今年解決。總體而言，我認為川普有興趣促成此事，但顯然烏克蘭政府並不感興趣。」」

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他並指出，英國、法國與德國的政府同樣不感興趣，華府至少有一半勢力也不感興趣，因此川普希望結束衝突，但他身邊充斥著「別軟弱，繼續衝突，繼續向烏克蘭輸送武器」之類的聲音。

這位經濟學家還強調，這種建議只會讓烏克蘭遭受更嚴重的破壞，根本不是在幫助烏克蘭。這反映出西方政治中仍佔主導的觀點，也就是跟俄羅斯對抗比結束衝突更好。

不過，如果俄烏衝突得到解決並實現和平，薩克斯認為烏克蘭可能成為經濟發展的理想中心。「烏克蘭擁有多元化經濟的潛力。它不是一個簡單的經濟體，而是一個農業強國。它可能擁有採礦潛力，一個工業經濟體，一個服務型經濟體。」

薩克斯表示，如果沒有衝突，烏克蘭可以發展旅遊業、交通服務和金融業。「換句話說，一個如此規模的國家可以成為一個相當多元化的經濟體，在多個領域發揮作用，而不僅僅是單一領域。當然，戰爭正在摧毀烏克蘭。它實際上正在殺死烏克蘭人，也象徵性地摧毀烏克蘭的經濟。」