川普政府繼續針對國際學生：最新發展、政府手法及專家建議全解析

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-02 15:00

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美國川普政府近來持續對國際學生祭出嚴格限制，引發法律戰與輿論反彈。自 2020 年 3 月以來，已有逾 4,700 名外籍學生因簽證遭撤銷或身份終止而受影響，部分人甚至遭到拘留。

川普政府繼續針對國際學生。(圖：Shutterstock)

本文整理了目前最新政策動向、法律回應及國際學生未來可能面臨的挑戰。

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最新發展：哈佛再獲禁制令，暫擋川普簽證禁令

美國聯邦法院日前裁定延長哈佛大學禁制令，阻止政府取消該校國際學生的簽證資格。這是國際學生少見的法律勝利之一。

自 3 月川普政府開始撤銷簽證和終止合法身分以來，估計已有 4,700 名或更多外國出生學生受到影響。其中一些學生還在一些備受矚目的案件中被拘留。

根據《NBC》報導，一份內部文件顯示，美國政府已暫停安排新學生簽證面試，並計劃擴大社群媒體背景調查。

此外，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，將吊銷「與中國共產黨有關聯」或就讀於關鍵領域的中國學生簽證。

簽證與身份如何被撤銷？美政府手段曝光

根據美國國土安全部說法，他們透過 FBI 的國家犯罪情報中心（NCIC）資料庫，比對了超過 130 萬名國際學生資料，進行 6,400 次「匹配」，作為吊銷簽證的依據。

該方法遭到法律和政策專家的嚴厲批評，他們指出，此系統資料來自各地自願回報，可能導致學生身份識別錯誤。

在 4 月的另一場聽證會上，司法部律師 Elizabeth D. Kurlan 表示，今後移民和海關執法局（ICE）不會僅根據犯罪資訊中心的調查結果終止其身分。她還告訴法庭，ICE 將恢復被終止記錄的國際學生的合法身份，直到該機構制定新的撤銷框架。

除中國學生外，積極參與支持巴勒斯坦抗議活動的學生也遭拘留。例如哥倫比亞大學的 Mahmoud Khalil 與塔夫茲大學的 Rumeysa Öztürk 均在 3 月遭 ICE 拘留，但現在已獲釋。

盧比奧曾表示：「每次我發現這些瘋子，我就吊銷他們的簽證。」

學生法律挑戰川普政策，首度取得全國性禁令

儘管聯邦政府加強打擊行動，但全美多所大學學生發起訴訟，都成功獲得法官支持。日前，法院對川普政府發布全國性禁令，首次提供所有國際學生暫時保護。

例如當川普政府終止哈佛的學生與交流訪客計畫（SEVP）認證後，該校立即提告，法院在幾小時內發布禁制令，防止學生被迫轉學或失去合法身分。

此外，除了 Öztürk 之外，其他被拘留的人已不再被 ICE 拘留，包括喬治城大學學者 Badar Khan Suri 和美國永久居民 Mohsen Mahdawi

國際學生下一步怎麼辦？法律專家建議謹慎應對

雖然禁制令提供短暫保護，但專家提醒，簽證仍可能被撤銷。哥倫比亞大學法學院教授 Elora Mukherjee 指出，這並非最終裁決，行政部門仍可能上訴。

她補充，盧比歐新聲明中提到的中國留學生可能也不受該禁令的保護。然而，鑑於反對聲音已然醞釀，Mukherjee 表示，她預計這項政策將受到法律挑戰，移民律師和活動人士認為該政策違憲。

法律專家表示，鑑於許多攸關國際學生命運的決定尚未最終確定，外國出生的學者應該首先留在美國。

Mukherjee 呼籲外籍學生尋求法律協助，特別是符合庇護或人道簽證條件者。亞裔美國人法律辯護與教育基金會主任 Rahim Zaman 也指出，美國公民替國際學生發聲非常重要。