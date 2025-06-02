AI「符元」成輝達財報亮點！推論需求大爆發助攻股價飆升

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-02 13:30

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輝達 (NVDA-US) 在最新一季財報中公布營收高達 441 億美元，創下新高。然而，真正引發市場熱議的，並非營收本身，而是生成式 AI 關鍵指標「符元」（Token）生成量的暴增。此一指標已成為衡量 AI 應用推論規模與商業潛力的重要依據。

AI「符元」成輝達財報亮點。(圖:REUTERS/TPG)

輝達財務長 Colette Kress 在上週的財報電話會議中透露，OpenAI、微軟 (MSFT-US) 與 Google (GOOGL-US) 的 AI 符元生成量都出現「階段性飛躍」。

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其中，微軟在 2025 年第一季處理了超過 100 兆個符元，年增幅度高達五倍，顯示 AI 使用需求正快速升溫。

微軟在 2025 年第一季處理了超過 100 兆個符元。(圖：Shutterstock)

整個 5 月期間，多位大型科技公司 CEO 紛紛主動揭露 AI 系統的符元生成量。這不僅顯示符元數據成為科技業新戰場，也間接證明 AI 推理需求成長超乎預期。

雖然從外部難以精確掌握符元數據，但它已被視為 AI 運算規模的準標準。

Google 執行長 Sundar Pichai 也在 Google I/O 2025 開發者大會上表示，過去一年內 Google 各產品產出的 AI 符元量暴增 50 倍。此驚人數據不僅震驚全場，也再次突顯出 AI 工具的使用頻率與生成效能呈現指數級成長。

Forrester 分析師 Alvin Nguyen 指出，儘管符元會根據 AI 輸出形式（如文字、語音、影像）會有所不同，尺寸與數量難以完全統一，「但目前是評估 AI 運算量與生成需求最具參考性的方法。」

輝達執行長黃仁勳日前也在 Computex 表示，企業已開始以「每季、每月」為單位計算符元生成量。他預測：「不久後，我們將像傳統工廠一樣，開始計算每小時產出多少符元。」

由於輝達在 AI 加速晶片市場擁有絕對主導地位，幾乎所有生成式 AI 模型在推論時都仰賴其 GPU。這代表，每個新增的符元，都是輝達營收的潛在來源。

本季財報公布後，輝達股價上漲至 134 美元，顯示市場信心十足。