鉅亨網新聞中心 2025-06-02 15:50

‌



競逐半導體地位 這個國家也想找台積電去設廠。(圖:shutterstock)

愛爾蘭當局計畫透過創造高價值就業機會、吸引大量投資和深化該國在尖端技術領域的領導地位，成為歐洲半導體未來的關鍵參與者。

‌



當局策略旨在透過三大戰略主線促進未來十年愛爾蘭半導體生態系統的進一步發展，以支持《歐洲晶片法案》和《數位十年》目標：加強現有生態系統、確保強大的國家人才管道和抓住行業機會。

目前，愛爾蘭擁有 130 多家半導體公司，包括英特爾、ADI、蘋果、ASML 及 AMD 等大廠，合計直接僱用員工 2 萬人，年出口額達 135 億歐元。

愛爾蘭企業、觀光暨就業部長彼得 · 伯克 (Peter Burke) 表示，我們已經擁有強大的半導體基礎。相信有了適當的支持，可以做得更好。到 2040 年，愛爾蘭可以支持多達 34,500 個新的半導體崗位。

愛爾蘭晶片戰略的總體目標是利用愛爾蘭已經成熟的半導體足跡，確保歐洲半導體供應鏈的安全。

愛爾蘭還計劃開發下一代基地，配備支援大規模製造所需的基礎設施，並為新創公司和分拆企業提供融資支援。

愛爾蘭政府也致力於加強研發，支持自主創新和跨國合作，並建構基於合作的開放生態系統。總而言之，愛爾蘭希望確保其成為半導體設計、製造和研究領域的卓越中心。

愛爾蘭根據《歐洲晶片法案》建立了國家半導體能力中心。此外，愛爾蘭也與 ADI 公司及 14 個歐盟成員國合作，參與歐盟 80 億歐元「歐洲共同利益重要計畫」倡議，以支持微電子和通訊技術的發展。