美股期貨全面下跌！川普宣布鋼鐵關稅影響 投資人聚焦鮑爾談話與PMI數據

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-02 11:30

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美國總統川普於上週末宣布將鋼鐵進口關稅從 25% 調高至 50%，並強調貿易關稅將長期存在，導致美國股市期貨在週一（2 日）早上下跌。市場對此消息反應消極，同時也緊盯即將發布的經濟數據及聯準會主席鮑爾的最新談話。

美股期貨全面下跌。(圖：Shutterstock)

截至台北時間 6 月 2 日早上 9 時 54 分，標普 500 期貨下跌 0.36%，報 5,895.25 點；那斯達克 100 期貨下跌 0.48%，至 21,273.25 點；道瓊工業指數期貨同樣下跌 0.31%，至 42,163 點。

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市場觀望美國即將發布的一系列美國經濟指標，包括由標普（S&P）與美國供應管理協會（ISM）公布的採購經理人指數（PMI），以及聯準會主席鮑爾在華盛頓會議上的演講。這些因素將影響市場對美國經濟前景及利率政策的判斷。

此外，一起發生在科羅拉多州博爾德（Boulder）集會的疑似恐怖攻擊事件，也使市場情緒更加緊張。同時，俄羅斯與烏克蘭之間軍事衝突升溫，削弱各界對即將展開的和平談判的信心。

儘管美股在 5 月上演強勁反彈，主要因為川普一度對中貿易政策釋出緩和訊號，並達成臨時協議，但近日白宮官員的談話顯示，中美談判恐已陷入僵局，而川普加徵關稅的計畫仍將推進。

川普上週五（30 日）宣布，從 6 月 4 日起，將鋼鐵進口關稅提高至 50%，並指控中國未履行先前達成的降稅協議。他表示，將與中國國家主席習近平通話，但未說明中國具體違約的內容。

美國商務部長霍華德 · 路特尼克（Howard Lutnick）週末受訪時表示，川普政府的關稅政策將會長期實施，儘管面臨法律挑戰。

上週，聯邦貿易法院裁定阻止川普的大部分關稅議程，但上訴法院迅速恢復了這些議程。預計此案將上訴至最高法院，但川普警告稱，他將使用其他機制繼續推進其關稅政策。

目前，美國正處於與主要貿易夥伴達成協議的倒數時刻。若未能在 7 月前達成協議，川普表示將對全球主要經濟體加徵更高的關稅，引發國際市場高度關注。

週一將發布的 S&P 與 ISM 的 PMI 數據，有助市場掌握製造業與服務業的最新動向。同時，聯準會主席鮑爾也將發表講話，外界關注他對美國經濟與通膨趨勢的進一步解讀，特別是在個人消費支出物價指數（PCE）顯示通膨略微放緩之後。